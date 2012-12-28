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Общество
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54 минуты назад
Резидент ОЭЗ «Липецк» вместо инвестиций в ее развитие занимался майнингом
Арбитражный суд расторг соглашение ООО «Хэш Мейкер» с областным правительством и оштрафовал компанию на 159 миллионов рублей.
В ноябре 2021 года администрация Липецкой области, АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» и ООО «Хэш Мейкер» заключили инвестиционное соглашение, по которому резидент обязался вложить не менее 4,6 миллиарда рублей в технико-внедренческую деятельность на территории экономзоны — создание и реализацию программ, баз данных, информационных систем, центра обработки данных, построить административно-бытовое здание.
«В ходе внеплановых проверок установлено, что ответчиком не выполнены обязательства по строительству объекта и по осуществлению инвестиций в установленном объеме. Кроме того, по данным УФНС России по Липецкой области, ООО «Хэш Мейкер» фактически осуществляло деятельность по майнингу криптовалюты, что не предусмотрено соглашением и бизнес-планом. Налоговым органом в рамках проверки установлено, что резидентом использовалось оборудование, помещенное под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, не в соответствии с заявленной процедурой, а для производства хэшрейта — деятельности, связанной с добычей криптовалюты», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Решение арбитража еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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