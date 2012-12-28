За 40 минут в небе над Липецкой областью уничтожено 4 дрона

В Минобороны подвели итоги отражения сегодняшней атаки БПЛА на Липецкую область

«С 14.50 до 15.30 московского времени пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Липецкой области», — сообщили в военном ведомстве.