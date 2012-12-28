Движение автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»
Глава Данковского района попросил не снимать и не выкладывать в Интернете передвижение через район техники
Власти предостерегают от общения в Сети с интересующимися обстановкой в Липецкой области
Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео допроса задержанных беглецов из липецкой колонии
Происшествия
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59 минут назад
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За 40 минут в небе над Липецкой областью уничтожено 4 дрона
В Минобороны подвели итоги отражения сегодняшней атаки БПЛА на Липецкую область
Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Липецкой области», — сообщили в военном ведомстве.
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