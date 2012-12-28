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59 минут назад
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За 40 минут в небе над Липецкой областью уничтожено 4 дрона

В Минобороны подвели итоги отражения сегодняшней атаки БПЛА на Липецкую область

«С 14.50 до 15.30 московского времени пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Липецкой области», — сообщили в военном ведомстве.
БПЛА
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Ваш тренер
6 минут назад
Губернатор то при чём.... ПВО вояки молодцы слов нет.
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Н.Н.
26 минут назад
Спасибо огромное нашим военнослужащим! Вы МОЛОДЦЫ!
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Ольга
8 минут назад
Дай бог здоровья вам, наши спасатели. Бог вам в помощь.
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Ник
31 минуту назад
Ребята огромное спасибо вам
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Зина
33 минуты назад
Низкий поклон до земли нашему губернатору за постоянное печение за нашу безопасность.
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МАЛИНА ШИП
55 минут назад
Большое спасибо всем службам! Спасибо Ченцову Роману Ивановичу и Артамонову Игорю Георгиевичу за своевременное информирование в Телеграм!
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ЮВП
9 минут назад
И чем вам помогло это информирование ? Успели добежать до открытого убежища ?
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