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24 минуты назад

На контракты с Минобороны из бюджета Липецка дополнительно выделены 30 миллионов рублей

По словам вице-мэра Ирины Артемовой, этих средств должно хватить до начала декабря.

Как уже сообщал GOROD48, мэрия обратилась в Липецкий горсовет с инициативой об увеличении с 200 до 500 тысяч рублей суммы единовременной муниципальной выплаты для заключивших контракт о прохождении военной службы для выполнения задач СВО. Сегодня предложение мэрии одобрила комиссия по бюджету и муниципальной собственности горсовета. На следующей неделе за это должна будут проголосовать сессия.

Напомним, что муниципальную выплату в размере 200 тысяч рублей мэрия ввела в августе, а с сентября она распространяется и на иностранцев, заключивших контракт с Минобороны в Липецке. Тогда же депутаты с подачи городской администрации заложили на эту выплату 100 млн рублей. Сейчас же, когда выплату увеличили до полумиллиона, потребовалось добавить на эту статью расходов еще 30 млн рублей. По словам вице-мэра Ирины Артемовой, денег должно хватить до начала декабря. А потом, на декабрьской сессии, возможно, эту защищенную статью бюджета увеличат еще на 30 миллионов. Итого средств муниципальной выплаты может хватить для 300 контрактников.

Таким образом, с учетом федеральных и региональных выплат добровольцы, заключившие в Липецке контракт с 1 ноября по 31 декабря 2024 года, будут получить суммарную разовую выплату в 1,5 млн рублей (эта сумма будет складываться из единовременной муниципальной выплаты, 400 000 рублей единовременной президентской выплаты и 600 000 рублей выплаты от правительства области).

Также депутаты проголосовали за увеличение резервного фонда главы Липецка на 13,5 млн рублей. 4,4 млн рублей из этой суммы потратят на экстренные ремонты четырех домов, 5 миллионов - на помощь Министерству обороны по его запросу, остальные средства - на оказание материальной помощи семьям погибших участников CBO.
СВО
выплаты
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