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сегодня, 09:36
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16-летний водитель мопеда погиб в столкновении с легковушкой

Трагедия произошла вчера вечером. Подросток погиб на месте.

3 августа около половины десятого вечера в селе Березовка Данковского округа столкнулись мопед с 16-летним подростком за рулем и автомобиль «ВАЗ-2112» под управлением 26-летнего водителя. Подросток погиб на месте. 

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.

В Липецке на проспекте Победы 56-летний водитель «Рено» совершил наезд на электросамокат под управлением 14-летней школьницы. В результате девочка и ее 15-летняя пассажирка получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

В Ельце в переулке Дачном столкнулись мотоцикл под управлением 47-летнего водителя и автомобиль «ВАЗ-2114» с 55-летним мужчиной за рулем. Мотоциклиста с травмами госпитализировали.

В Данкове на улице Московской в столкновении с автомобилем «Чери» пострадал 45-летний мотоциклист, его госпитализировали.

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Комментарии (6)

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Как гость
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Гостья
2 минуты назад
В ситуации с самокатом нужно разбираться. Как был совершен наезд? Под колёса выкатились? Почему на самокате по двое? Почему в 14 лет? Самокат, скорее всего, каршеринговый. Почему система безопасный город не работает? Зачем тогда деньги потратили на "умные камеры"?
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Эх
5 минут назад
Светлая память. Соболезнования родителям ребёнка. Мальчика очень жаль.
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Злой.
11 минут назад
Ну и кто виноват. Соболезную. Жаль порнишку.
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гость
35 минут назад
Это не мопед , а кроссовый мотоцикл , питбайк , эндуро , как угодно . На мопедах так не бьются.
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Сселки
46 минут назад
Наши безсмертные.Вчера возле школы-35 и Фока вытворяли выкрутасы.Родители,не уж то Вам Ваши дети не дороги?
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Ася
51 минуту назад
Уважаемые родители, сколько еще детей должно погибнуть из-а ваших "игрушек"? Дети не знают элементарных правил - уступи дорогу. Мчатся, несутся сломя голову. ОЧЕНЬ жалко- жизнь только началась и закончилась. Повышенную энергию можно тратить на что-то другое.
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