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Происшествия
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сегодня, 09:36
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16-летний водитель мопеда погиб в столкновении с легковушкой
Трагедия произошла вчера вечером. Подросток погиб на месте.
За сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.
В Липецке на проспекте Победы 56-летний водитель «Рено» совершил наезд на электросамокат под управлением 14-летней школьницы. В результате девочка и ее 15-летняя пассажирка получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.
В Ельце в переулке Дачном столкнулись мотоцикл под управлением 47-летнего водителя и автомобиль «ВАЗ-2114» с 55-летним мужчиной за рулем. Мотоциклиста с травмами госпитализировали.
В Данкове на улице Московской в столкновении с автомобилем «Чери» пострадал 45-летний мотоциклист, его госпитализировали.
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