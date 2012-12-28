В доме на Звездной платежи за ОДН выросли более чем в три раза

В феврале плата за горячую воду и тепло на общедомовые нужды составляла около 900 рублей, а в июле — почти три тысячи.

Жители дома № 10/2 на улице Звездной столкнулись с резким увеличением платежей за тепловую энергию и теплоноситель на общедомовые нужды. В июле общий платёж за двухкомнатную квартиру составил 2 770 рублей, а за трёхкомнатную — более 3 000 рублей, притом что в феврале такой платёж составлял 886 рублей.«В соседних домах тарифы остались на прежнем уровне. Рост расходов вызывает вопросы у жильцов дома», — рассказал GOROD48 один из жильцов.«Приборы учёта тепла сняли на внеочередную поверку. ГЖИ проверяет правильность начисления», — прокомментировали информацию из дома на Звездной в мэрии Липецка.Как пояснила директор ООО «ЖЭУ № 4» Наталья Щедрина, в этом доме общее собрание собственников жилья решило вносить платежи за ОДН не раз в год, как в большинстве липецких домов, а каждый месяц. Рост ОДН за горячую воду и тепло может быть связан с работой общедомового счётчика. Из-за жалоб его поверку проведут раньше срока.Возможно также, что дело не в общедомовом счётчике, а в том, что кто-то начал тратить большое количество горячей воды, минуя квартирный счётчик.