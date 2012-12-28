Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Единые учебники истории, отмена бакалавриата и магистратуры – что изменится в новом учебном году
Общество
Тело 18-летнего юноши нашли у ЖК «Парус»
Происшествия
Лесники нашли заплутавшую пару с собачкой
Общество
Трактор задавил мужчину в Усманском округе
Происшествия
Как выбрать спелый арбуз?
Говорит Липецк
Еще один человек умер в Липецкой области от отравления грибами
Общество
16-летний водитель мопеда погиб в столкновении с легковушкой
Происшествия
Больше чем сотня домов завтра останется без воды: на Первомайской подключают новый трубопровод
Общество
В центре Липецка и на его окраинах отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: день одиноких женщин, сколько продержится средний липчанин после увольнения с работы
Общество
Читать все
В доме на Звездной платежи за ОДН выросли более чем в три раза
Общество
16-летний водитель мопеда погиб в столкновении с легковушкой
Происшествия
Сегодня в Липецке: день одиноких женщин, сколько продержится средний липчанин после увольнения с работы
Общество
11 килограммов мефедрона перехвачены в Москве: часть наркотика предназначалась Липецку
Происшествия
Сколько денег вы готовы потратить на сборы ребёнка к школе?
Говорит Липецк
В больницу поступила еще одна отравившаяся бледной поганкой
Общество
Над Липецкой областью перехвачены БПЛА
Происшествия
30 человек жильцов пятиэтажки эвакуированы из-за замыкания
Происшествия
Резидент ОЭЗ «Липецк» вместо инвестиций в ее развитие занимался майнингом
Общество
26-летний житель Грязей продал опасную пневматику и хранил порох
Происшествия
Читать все
Общество
947
сегодня, 10:37
12

В доме на Звездной платежи за ОДН выросли более чем в три раза

В феврале плата за горячую воду и тепло на общедомовые нужды составляла около 900 рублей, а в июле — почти три тысячи.

Жители дома № 10/2 на улице Звездной столкнулись с резким увеличением платежей за тепловую энергию и теплоноситель на общедомовые нужды. В июле общий платёж за двухкомнатную квартиру составил 2 770 рублей, а за трёхкомнатную — более 3 000 рублей, притом что в феврале такой платёж составлял 886 рублей.

«В соседних домах тарифы остались на прежнем уровне. Рост расходов вызывает вопросы у жильцов дома», — рассказал GOROD48 один из жильцов.

«Приборы учёта тепла сняли на внеочередную поверку. ГЖИ проверяет правильность начисления», — прокомментировали информацию из дома на Звездной в мэрии Липецка.

Как пояснила директор ООО «ЖЭУ № 4» Наталья Щедрина, в этом доме общее собрание собственников жилья решило вносить платежи за ОДН не раз в год, как в большинстве липецких домов, а каждый месяц. Рост ОДН за горячую воду и тепло может быть связан с работой общедомового счётчика. Из-за жалоб его поверку проведут раньше срока.

Возможно также, что дело не в общедомовом счётчике, а в том, что кто-то начал тратить большое количество горячей воды, минуя квартирный счётчик.
ЖКХ
0
0
9
0
0

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ксения
16 минут назад
Это ещё ерунда дальше будет только хуже с октября месяца ?
Ответить
тема для размышления
24 минуты назад
Как часто жильцам этого дома отключали горячую воду?! Скорее всего в этом доме одна рабочая задвижка, сначала сливают воду по всем стоякам, а потом заливают через общедомовой счетчик, поэтому и такие показания по ОДН.
Ответить
ПЕНСИОНЕР
26 минут назад
А как начисляют с квартиры на одн горячую воду от 1,5 до 3,0 кубов с квартиры .дом от 40 и больше квартир. подьезд моют раз в неделю. это какая экономия для жэу. и все плачутся.
Ответить
м
27 минут назад
вот скорее воруют и надо искать,только ук это не интересно
Ответить
липецк1
30 минут назад
...у нас снимают квартиру в доме 7 человек там ...а платят как за одного ...а мы потом за них платить будем ....какой то обман кругом ...никакого порядка
Ответить
Макс
44 минуты назад
Скорее всего раскидали долги неплательщиков по всем
Ответить
дед
56 минут назад
по депутатской та же история , но с электричеством
Ответить
Викторм
сегодня, 11:07
Что значит "кто-то начал тратить большое количество горячей воды, минуя квартирный счётчик"? Он из брандспойта в окно круглосуточно кипятком льет, чтобы такие показатели получились?
Ответить
Вася
сегодня, 11:06
Опять жильцы будут виноваты!..
Ответить
А
сегодня, 11:00
Кому то из рира на Мальдивы не хватает......
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить