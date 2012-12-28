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Общество
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сегодня, 10:37
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В доме на Звездной платежи за ОДН выросли более чем в три раза
В феврале плата за горячую воду и тепло на общедомовые нужды составляла около 900 рублей, а в июле — почти три тысячи.
«В соседних домах тарифы остались на прежнем уровне. Рост расходов вызывает вопросы у жильцов дома», — рассказал GOROD48 один из жильцов.
«Приборы учёта тепла сняли на внеочередную поверку. ГЖИ проверяет правильность начисления», — прокомментировали информацию из дома на Звездной в мэрии Липецка.
Как пояснила директор ООО «ЖЭУ № 4» Наталья Щедрина, в этом доме общее собрание собственников жилья решило вносить платежи за ОДН не раз в год, как в большинстве липецких домов, а каждый месяц. Рост ОДН за горячую воду и тепло может быть связан с работой общедомового счётчика. Из-за жалоб его поверку проведут раньше срока.
Возможно также, что дело не в общедомовом счётчике, а в том, что кто-то начал тратить большое количество горячей воды, минуя квартирный счётчик.
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