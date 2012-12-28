Екатерина Пинаева: «Депутаты пытаются помочь избирателям получить тепло и горячую воду»

Вчера в Липецком горсовете члены комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета обсуждали начало отопительного сезона. И констатировали, что процесс идет негладко. В итоге сотрудники двух отделов департамента ЖКХ мэрии вместе с депутатами вот уже вторую неделю разруливают проблемы с отоплением в ручном режиме.

Сегодня депутат Екатерина Пинаева пыталась разобраться в том, почему у жителей сразу шести пятиэтажек на улице Папина — №№21, 21/2, 21/3, 23, 23/3,25 — нет отопления, а в одном доме еще и горячей воды.— На улице сейчас плюс 10. В моей угловой квартире на первом этаже — плюс 18. Сколько это будет продолжаться? Горячей воды у нас нет три месяца. Из крана вода течет чуть теплая и желто-оранжевого цвета. Я бывший врач, поэтому скажу, что горячая вода по цвету и температуре напоминает мочу. Краны в ванной и кухне у меня уже испорчены ржавчиной. Надо мной живет семья с двумя детьми, сборку — тоже с двумя. В доме полно пенсионеров. Сколько можно мучиться? — жалуется депутату пенсионерка Нина Воржева, жительница дома №21/3.— Вчера вечером батареи стали теплыми. А так было холодно, конечно. В каждой комнате у нас стояло по обогревателю, — говорит ее сосед из третьего подъезда, мужчина с маленькой дочкой.Представитель УК «Триумф-Л» (преемник обанкротившейся в прошлом году УК «Металлург») Екатерина Автономова, говорит, что «Квадра» подала отопление в этот дом, но параметров теплоносителя недостаточно ни для отопления, ни для должного напора горячей воды. «Дом шестиподъездный, в нем — один элеватор. Нет перепадов давления, нет поэтому и циркуляции теплоносителя в доме».К Екатерине Пинаевой жители дома с жалобами на отсутствие тепла обратились на прошлой неделе. По их словам, причиной тому стали порывы на тепловых сетях у соседних домов. В УК депутату эту ситуацию подтвердили. С тех пор Пинаева ежедневно разбирается в проблеме отсутствия отопления в этом микрорайоне, пытается понять, кто виноват и что делать?Возможно, причина — в тех самых порывах на сетях, о которых сообщили люди. Вдоль дома №21/2 находится раскопка «Квадры». У жителей дома пока нет ни горячей воды, ни отопления. У торцов домов №23 и №25 свистит кипяток из прохудившейся трубы. В раскопке в клубах пара крутится надувной шарик с логотипом торговой сети. Представитель УК «Триумф-Л» поясняет, что порывы произошли в день подачи отопления, 15 октября. «Квадра» разрыла землю в тех местах, откуда поднимались клубы пара, устранили порыв у дома 21/2, а датой ремонта трубы у соседних домов обозначила 28 октября.Андрей, представитель ресурсоснабжающей организации, заявил, что сеть в местах раскопок принадлежит его организации, но он не уверен, что гейзер с кипятком — это теплоноситель «Квадры». Мол, никто не проводил химического анализа воды. Что это, если не переваливание ответственности на какого-то другого? То, чего всякий раз просит избегать в решении проблем мэр Липецка Роман Ченцов?Перепихивание ответственности продолжилось в подвале дома №21/3.На вопрос депутата о том, нормальны ли параметры 0.31 на 0.38 на манометрах теплового узла, Андрей не ответил, сославшись на то, что не уверен в их исправности. Слова представительницы УК о том, что приборы поверены, проигнорировал. Но чисто теоретически сотрудник «Квадры» сказал, что такого давления более чем достаточно для нормального отопления во всем доме.— Так почему у жителей нет ни горячей воды, ни отопления? — спросила его Екатерина Пинаева.— Спросите у управляющей компании! Согласно договору с УК, мы обязаны подать теплоноситель определенного давления и температуры до стены дома. Мы это сделали. На УК лежит ответственность выполнять все регламентные работы по обслуживанию внутридомового оборудования. Но даже при беглом взгляде на состояние элеваторного узла видно, что это не выполняется. Перепад давления формируется элеваторным узлом, но я не вижу термометра, например, и еще некоторых приборов.Энергетик меряет прибором температуру трубы отопления. «Узел не работает. В батареях жильцов не должно быть такой высокой температуры при том, что на улице плюс 10». Представительница «управляшки» говорит, что на самом деле температура теплоносителя на входе в дом, по ее измерениям, ниже чем на приборе энергетика на 20 градусов. «Как можно нагреть при такой температуре весь дом?»Екатерина Пинаева побывала еще в одном доме, в 14-этажке по Юных Натуралистов, 15. В нем также нет отопления.С представителем УК «Вариант» Александром Наумовым мы едва пробираемся к элеваторному узлу под трубами, с которых клочьями свисает стекловата. Представитель УК говорит, что этим летом компания заменила несколько фрагментов внутридомовой сети, а до изоляции труб пока не дошли руки. В подвале темно, хоть глаз выколи. Спасает только свет фонариков мобильных телефонов.Тот же Андрей из «Квадры», который так и не назвал своей фамилии, говорит, что манометр теплового узла показывает давление в 3,6 мегапаскалей. «Это хорошо. Утром было чуть больше трех», — говорит Александр Наумов.— «Квадра» обещает, что в этом доме сегодня появится отопление. Это хорошо. Значит, не зря УК «Вариант» отправляла в «Квадру» письма об отсутствии необходимых параметров теплоносителя на доме. Было много и звонков от жителей в ЕДС, — говорит депутат.По словам Екатерины Пинаевой, с начала отопительного сезона она и ее коллеги совместно с представителями департамента ЖКХ мэрии в ручном режиме, с выездами на места, с созвонами и встречами с представителями «Квадры» и УК выясняют причины сбоев в подаче отопления и горячей воды. Депутаты столкнулись с тем, что в диспетчерской «Квадры» жителям, как правило, говорят о проблемах со стороны управляющих компаний, но это не всегда правда. С другой стороны, у ряда самых проблемных «управляшек» не хватает теплотехников и слесарей для оперативного решения возникающих проблем.— Вчера в горсовете шла речь о необходимости подписания «Квадрой» с управляющими компаниями дополнительных соглашений к договорам на подачу тепла и горячей воды с указанием конкретных параметров теплоносителя по температуре и давлению на входах в дома. Это не раз уже обсуждалось в мэрии с участием депутатов, но по непонятной мне причине этого до сих пор не сделано. Нужно нормализовать, в конце концов, ситуацию по взаимодействию РСО и УК, чтобы не делать заложниками ни горожан, ни мэрию, ни горсовет, — сказала Екатерина Пинаева.