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Самые опасные при атаках БПЛА микрорайоны — «Елецкий» и «Университетский». Но они же — лучшие по убежищам
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Общество
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Самые опасные при атаках БПЛА микрорайоны — «Елецкий» и «Университетский». Но они же — лучшие по убежищам
В ноябре будут отремонтированы сразу восемь защитных сооружений гражданской обороны в разных частях Липецка.
Самое важное, конечно, — защита горожан от налетов БПЛА. В этом году Липецк и Липецкий район были дважды атакованы большим количеством беспилотников — последний такой случился в ночь на 20 октября, когда были подавлены, по данным Минобороны РФ, 27 дронов. Учитывая цели атак, Андрей Махортых сказал, что наиболее уязвимыми при таких налетах являются микрорайоны «Елецкий» и «Университетский». Но они же — самые лучшие по состоянию убежищ, которыми могут быть подвалы многоэтажек.
По словам заместителя начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка», в городе по ГОСТу, введенному в 2022 году, под критерии временного убежища подходят подвалы 900 многоквартирных домов из 2 956 существующих. По результатам регулярных обследований пригодными под временные укрытия, по словам Андрея Махортых, признаны подземные помещения 1901 дома (по сентябрьским данным департамента ЖКХ мэрии — 1501-го). Список таких подвалов регулярно актуализируется за счет сокращения числа тех, которые были ограниченно пригодными к использованию под укрытия.
Пригодный под временное укрытие подвал многоэтажки должен быть сухим и с освещением. В нем обязаны быть лавочки, спички, запас свечек и воды для того, чтобы в течение 12 часов там могли находиться люди. На стене дома должна быть нарисован указатель «Убежище», а на доске объявлений в подъезде обязательно должно быть объявление с прописанным порядком действий при сигнале «Внимание всем», а также номером квартир с ключами от подвала.
В этом году в ноябре мэрия должна принять в эксплуатацию сразу восемь защитных сооружений гражданской обороны (в народе — бомбоубежища) в разных частях города: на улицах Студеновской, Гастелло, Зои Космодемьянской, Перова, Алмазной, Фурманова, Ушинского, и 40 лет Октября, на восстановление которых было потрачено около 25 миллионов рублей. Также заказана разработка проектно-сметной документации на ремонт еще 14 защитных учреждений ГО.
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