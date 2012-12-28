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Общество
965
58 минут назад
10

Самые опасные при атаках БПЛА микрорайоны — «Елецкий» и «Университетский». Но они же — лучшие по убежищам

В ноябре будут отремонтированы сразу восемь защитных сооружений гражданской обороны в разных частях Липецка.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутаткой этике Липецкого горсовета заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Андрей Махортых рассказал о городских мероприятиях по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в этом году.

Самое важное, конечно, — защита горожан от налетов БПЛА. В этом году Липецк и Липецкий район были дважды атакованы большим количеством беспилотников — последний такой случился в ночь на 20 октября, когда были подавлены, по данным Минобороны РФ, 27 дронов. Учитывая цели атак, Андрей Махортых сказал, что наиболее уязвимыми при таких налетах являются микрорайоны «Елецкий» и «Университетский». Но они же — самые лучшие по состоянию убежищ, которыми могут быть подвалы многоэтажек.

По словам заместителя начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка», в городе по ГОСТу, введенному в 2022 году, под критерии временного убежища подходят подвалы 900 многоквартирных домов из 2 956 существующих. По результатам регулярных обследований пригодными под временные укрытия, по словам Андрея Махортых, признаны подземные помещения 1901 дома (по сентябрьским данным департамента ЖКХ мэрии — 1501-го). Список таких подвалов регулярно актуализируется за счет сокращения числа тех, которые были ограниченно пригодными к использованию под укрытия.

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Пригодный под временное укрытие подвал многоэтажки должен быть сухим и с освещением. В нем обязаны быть лавочки, спички, запас свечек и воды для того, чтобы в течение 12 часов там могли находиться люди. На стене дома должна быть нарисован указатель «Убежище», а на доске объявлений в подъезде обязательно должно быть объявление с прописанным порядком действий при сигнале «Внимание всем», а также номером квартир с ключами от подвала.

В этом году в ноябре мэрия должна принять в эксплуатацию сразу восемь защитных сооружений гражданской обороны (в народе — бомбоубежища) в разных частях города: на улицах Студеновской, Гастелло, Зои Космодемьянской, Перова, Алмазной, Фурманова, Ушинского, и 40 лет Октября, на восстановление которых было потрачено около 25 миллионов рублей. Также заказана разработка проектно-сметной документации на ремонт еще 14 защитных учреждений ГО.
БПЛА
воздушная тревога
убежище
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Animal planet.
18 минут назад
Наша управляшка конечно 'молодцы "наклеяли бумажку на дверь подвала,типа это укрытие,а порядок не навели,там плесень,грязь,трубы текут,сырость.
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Animal planet.
28 минут назад
А может не нужно писать названия ?
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Фауст
29 минут назад
А в чём опасность то заключается?..
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Колян
29 минут назад
Опомнились.
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Васёк
31 минуту назад
В наших подходящих под убежище подвалах "на двор" можно ходить в любом углу.
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Интерессуюс
36 минут назад
А что же про Взлетный молчите?
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УК Вариант
40 минут назад
Запасы воды в наших подвалах есть всегда! Прямо под ногами!
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Обьективный
43 минуты назад
Я хренею .второй нежданчик словили .за 2 мес.а эти наконецто поняли где убежища строить.долго запрягаете .оно мож потом и не надо.хороша ложка к бомбежке.
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Риэлтор
47 минут назад
Меняю домик 40 кв.м. недалеко от Липецка на трехкомнатную квартиру в Университетском. Ваша доплата.
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Ветеран
53 минуты назад
Более опасные районы - сырский Рудник и Косырёвка.
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