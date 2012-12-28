В Лебедяни прекращены полномочия депутата, осужденного за присвоение 174 870 рублей

Будучи директором МУП «Дом быта», он три года подряд незаконно сам себя премировал к профессиональному празднику.

После вмешательства прокуратуры прекращены полномочия депутата Совета депутатов городского поселения города Лебедянь. По данным GOROD48, речь идёт о бывшем директоре местного МУП «Дом быта» Олеге Муковозове, который был осужден за три эпизода присвоения на общую сумму 174 870 рублей.17 октября прошлого года Олег Муковозов был привлечен к уголовной ответственности за совершение трех преступлений по части третьей 3 статьи 160 УК РФ за присвоение им денежных средств предприятия — по приговору суда, его оштрафовали на 120 тысяч рублей.Три года подряд директор Дома быта сам себя незаконно премировал к профессиональному празднику: 17 марта в России отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Так, 18 марта 2020 года он выписал себе премию в 68 626 рублей, в период с 19 марта по 12 апреля 2021 года присвоил 62 744 рубля, а 18 марта 2022 года — 43 500 рублей.«По федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда. Ситуация потребовала вмешательства надзорного ведомства: только после принятия мер прокурорского реагирования полномочия депутата были прекращены», — отметили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.