«На ремонт Провала»: с гостей Липецка в следующем году хотят собрать 300 миллионов рублей туристического налога
В Липецке увеличат ставки земельного налога для жителей частных домов, использующих домовладение под ведение бизнеса
Общество
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сегодня, 15:12
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В Липецке увеличат ставки земельного налога для жителей частных домов, использующих домовладение под ведение бизнеса
Владельцам автомастерских, шиномонтажек, кафе, парикмахерских, парников, магазинов приготовиться: их всех перепишут налоговики.
— Принятие поправок обусловлено внесением изменений в Налоговый кодекс РФ, — сообщила членам депутатской комиссии председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.
И добавила, что по данным регионального управления ФНС, в Липецке нет земельных участков с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей.
Однако в городе полно домовладений, собственники которых извлекают из них коммерческую выгоду. Об этом сказала председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова:
— Бизнеса, который располагается на участках с жилыми домами, много. Мы видим, сколько автосервисов, шиномонтажа и тому подобного находится на участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство. Кто будет их выявлять и подавать сведения в УФНС?
Татьяна Григорова сказала, что сейчас налоговики вместе с мэрией начали прорабатывать механизм взаимодействия с целью выявления таких участков. Все домовладения, на территории которых ведется коммерческая деятельность, будут поставлены на учет, а их собственников заставят заплатить земельный налог по значительно повышенной ставке.
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