В Липецке увеличат ставки земельного налога для жителей частных домов, использующих домовладение под ведение бизнеса

Владельцам автомастерских, шиномонтажек, кафе, парикмахерских, парников, магазинов приготовиться: их всех перепишут налоговики.

Комиссия по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета с подачи департамента финансов мэрии проголосовала за изменения в Положение «Об уплате земельного налога на территории города Липецка». С 1 января 2025 года его ставка вырастет в отношении земельных участков кадастровой стоимостью более 300 миллионов рублей, на которых размещены жилые дома. Для собственников таких участков налог на землю повысят с 0,3% до 1,5% от кадастровой стоимости участка. Кроме того, в случае выявления использования участка с домом в коммерческой деятельности налоговая ставка независимо от кадастровой стоимости составит 1,5% против сегодняшних 0,3%, предусмотренных действующим Положением.— Принятие поправок обусловлено внесением изменений в Налоговый кодекс РФ, — сообщила членам депутатской комиссии председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.И добавила, что по данным регионального управления ФНС, в Липецке нет земельных участков с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей.Однако в городе полно домовладений, собственники которых извлекают из них коммерческую выгоду. Об этом сказала председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова:— Бизнеса, который располагается на участках с жилыми домами, много. Мы видим, сколько автосервисов, шиномонтажа и тому подобного находится на участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство. Кто будет их выявлять и подавать сведения в УФНС?Татьяна Григорова сказала, что сейчас налоговики вместе с мэрией начали прорабатывать механизм взаимодействия с целью выявления таких участков. Все домовладения, на территории которых ведется коммерческая деятельность, будут поставлены на учет, а их собственников заставят заплатить земельный налог по значительно повышенной ставке.