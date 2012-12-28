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сегодня, 15:12
18

В Липецке увеличат ставки земельного налога для жителей частных домов, использующих домовладение под ведение бизнеса

Владельцам автомастерских, шиномонтажек, кафе, парикмахерских, парников, магазинов приготовиться: их всех перепишут налоговики.

Комиссия по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета с подачи департамента финансов мэрии проголосовала за изменения в Положение «Об уплате земельного налога на территории города Липецка». С 1 января 2025 года его ставка вырастет в отношении земельных участков кадастровой стоимостью более 300 миллионов рублей, на которых размещены жилые дома. Для собственников таких участков налог на землю повысят с 0,3% до 1,5% от кадастровой стоимости участка. Кроме того, в случае выявления использования участка с домом в коммерческой деятельности налоговая ставка независимо от кадастровой стоимости составит 1,5% против сегодняшних 0,3%, предусмотренных действующим Положением.

— Принятие поправок обусловлено внесением изменений в Налоговый кодекс РФ, — сообщила членам депутатской комиссии председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.

И добавила, что по данным регионального управления ФНС, в Липецке нет земельных участков с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей.

Однако в городе полно домовладений, собственники которых извлекают из них коммерческую выгоду. Об этом сказала председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова:

— Бизнеса, который располагается на участках с жилыми домами, много. Мы видим, сколько автосервисов, шиномонтажа и тому подобного находится на участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство. Кто будет их выявлять и подавать сведения в УФНС?

Татьяна Григорова сказала, что сейчас налоговики вместе с мэрией начали прорабатывать механизм взаимодействия с целью выявления таких участков. Все домовладения, на территории которых ведется коммерческая деятельность, будут поставлены на учет, а их собственников заставят заплатить земельный налог по значительно повышенной ставке.
налоги
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
Спрутс
3 минуты назад
А можно просто убрать льготу для сверхбогатых.
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Гоголь Н.В.
8 минут назад
ну на бороды брать налог то точно брать надо и не маленький
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А почему
17 минут назад
Ещё не додумались ввести налог на налог, всё хапаете и хапаете. Человекам положено однажды умереть, а потом суд и каждый даст ответ за свою прожитую жизнь
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Александр
28 минут назад
Нужно ещё ввести налог на дым, и на ношение бород
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Курильщик
23 минуты назад
Налог на дым я уже оплачиваю.
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гость
42 минуты назад
"Серых мусорщиков" не хотят выявить? Газели набитые ТБО приезжают "не весть откуда", выгружают мусор во дворах города и не платят за вывоз ни копейки! Кто с такими разберётся?
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Ну ну
45 минут назад
Этот налог просто включат в стоимость услуги или товара и платить будет потребитель
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Учи матчасть
25 минут назад
Все налоги включены стоимость товаров и услуг.
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Тася
49 минут назад
Взимать налог нужно и с тех, кто сдаёт посуточно дома и бани. Да ещё штраф брать, за то что пьют-орут-гуляют - соседям мешают.
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Савелий
44 минуты назад
Правильно, туристический сбор надо с них тоже брать!
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Гость
55 минут назад
А кто кучей держит тоже попадут под этот налог? Яйца то он не седает, значит занимается малым предпринимательством.
Ответить
Николай
56 минут назад
Ну это нормально. Бюджет на 25-й год надо как-то исполнять. А откуда брать деньги еще? Газпром в убытке...
Ответить
Петр
22 минуты назад
Может нам ещё и убытки МакДональдса восполнить?
Ответить
Они с Луны?!
32 минуты назад
Какое отношение убыток Газпрома имеет к бюджету города??? Нам бы всем такой "убыток" иметь, как у Газпрома...
Ответить
Николай
4 минуты назад
Какое отношение убыток Газпрома имеет к бюджету города??? Нам бы всем такой "убыток" иметь, как у Газпрома... Газпром пополнял федеральный бюджет, оттуда деньги шли в региональный. В Газпроме денег нет. Сейчас регионам самим предложили пополнять свой бюджет. Это налоги, штрафы, платные парковки и туристический сбор. Может что-то еще.
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-
сегодня, 15:30
Они и так платят налоги. Нужен какой-то единый всероссийский налог на землю и недвижимость, вне зависимости от территории проживания и целей использования. Только так будет понятно и справедливо.
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