Сегодня в Липецке: день одиноких женщин, сколько продержится средний липчанин после увольнения с работы
«Спешила на вокзал и выехала задним ходом»: женщина пойдет под суд за гибель водителя мопеда
«Спешила на вокзал и выехала задним ходом»: женщина пойдет под суд за гибель водителя мопеда
Погода в Липецке
380
сегодня, 15:18
2
Лето в Липецке: сухой июнь, дождливый июль
Июнь в Липецке оказался сухим и чуть теплее обычного, июль компенсировал недобор осадков первого месяца лета — такие погодные итоги июня и июля подвели в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Июль в нашем городе был прохладнее — среднемесячная температура составила 19,4 градуса при норме +20,2 градуса. Выше 30 градусов воздух в Липецке прогревался четыре дня: 2, 3, 4 и 10 июля. Второй месяц лета компенсировал недобор осадков своего предшественника: в городе их выпало почти две месячные нормы (124,5 миллиметра), а в целом по области дождей выпало от 2 до 2,6 раза выше нормы. В отдельные дни количество осадков составляло от 38% до 55% месячной нормы. Самыми дождливыми днями в Липецкой области (в разных районах) были 5, 11, 13, 22, 26 и 30 июля. Однако, по словам синоптиков, к стихийному бедствию сильные дожди не привели: этому способствовало то, что осадки шли несколько часов (до 5–6 часов и дольше), а не обрушивались сразу.
Начало августа в Липецке оказалось жарче обычного: среднесуточные температуры превышали норму на 2–5 градусов. Предварительно, такая жаркая погода продлится до субботы, 8 августа включительно.
По мнению действительного члена Русского географического общества и Ассоциации исследователей-прогнозистов «Прогнозы и циклы» Виталия Стальнова, который занимается долгосрочными погодными прогнозами более 20 лет, в Центральном Черноземье предполагаемая среднемесячная температура августа окажется на 1–2 градуса выше обычного, осадков выпадет меньше нормы. Сухая и жаркая погода сохранится до третьей декады августа, однако месяц завершится всё же прохладной погодой. По данным Росгидромета, в европейской части России в первой половине августа сохранится летняя погода, однако во второй декаде возможно похолодание. Осадки в целом будут в пределах нормы, хотя не исключены локальные ливни.
При этом важно учитывать, что долгосрочные прогнозы строятся на основе многолетних климатических данных и отражают лишь вероятные тенденции, но не гарантируют точную погоду в конкретные дни.
0
0
0
2
0
Комментарии (2)