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Погода в Липецке
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сегодня, 15:18
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Лето в Липецке: сухой июнь, дождливый июль

Июнь в Липецке оказался сухим и чуть теплее обычного, июль компенсировал недобор осадков первого месяца лета — такие погодные итоги июня и июля подвели в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Июнь 2026 года в Липецке оказался сухим и тёплым — средняя температура месяца составила 18,5 градуса, что на 0,6 градуса выше нормы (+17,9 градуса). Однако изнуряющей жары в городе не наблюдалось: отметку в 30 градусов столбик термометра пересекал лишь три дня — 10, 11 и 12 июня. А вот на дожди первый месяц лета оказался скупым: их выпало всего 10,8 миллиметра, или 19% месячной нормы. Как пояснили в липецком гидрометцентре, это связано с антициклонами, которые проходили через территорию региона, ветры были слабыми, особенно по ночам. Основные осадки пришлись на середину месяца, после жарких дней, когда над Липецкой областью, и в частности над Липецком, прошёл холодный фронт.

Июль в нашем городе был прохладнее — среднемесячная температура составила 19,4 градуса при норме +20,2 градуса. Выше 30 градусов воздух в Липецке прогревался четыре дня: 2, 3, 4 и 10 июля. Второй месяц лета компенсировал недобор осадков своего предшественника: в городе их выпало почти две месячные нормы (124,5 миллиметра), а в целом по области дождей выпало от 2 до 2,6 раза выше нормы. В отдельные дни количество осадков составляло от 38% до 55% месячной нормы. Самыми дождливыми днями в Липецкой области (в разных районах) были 5, 11, 13, 22, 26 и 30 июля. Однако, по словам синоптиков, к стихийному бедствию сильные дожди не привели: этому способствовало то, что осадки шли несколько часов (до 5–6 часов и дольше), а не обрушивались сразу.

Начало августа в Липецке оказалось жарче обычного: среднесуточные температуры превышали норму на 2–5 градусов. Предварительно, такая жаркая погода продлится до субботы, 8 августа включительно.

По мнению действительного члена Русского географического общества и Ассоциации исследователей-прогнозистов «Прогнозы и циклы» Виталия Стальнова, который занимается долгосрочными погодными прогнозами более 20 лет, в Центральном Черноземье предполагаемая среднемесячная температура августа окажется на 1–2 градуса выше обычного, осадков выпадет меньше нормы. Сухая и жаркая погода сохранится до третьей декады августа, однако месяц завершится всё же прохладной погодой. По данным Росгидромета, в европейской части России в первой половине августа сохранится летняя погода, однако во второй декаде возможно похолодание. Осадки в целом будут в пределах нормы, хотя не исключены локальные ливни.

При этом важно учитывать, что долгосрочные прогнозы строятся на основе многолетних климатических данных и отражают лишь вероятные тенденции, но не гарантируют точную погоду в конкретные дни.
лето
жара
дождь
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Лиса из парка
32 минуты назад
лето... школьникам последний месяц кайфовать остался...
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я в моменте
47 минут назад
сухой июнь а мне нравится полусухое
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