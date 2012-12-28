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Общество
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сегодня, 13:47
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Отрицательный сезон: «Квадра» и УК винят друг друга в холодных батареях
Энергетики заявляют о вмешательстве управляющих компаний в работу автоматов тепловых пунктов, УК — обвиняют «Квадру» в низких параметрах теплоносителя.
Комиссию пустили лишь в три дома из 10-ти и в «Квадре» заявили, что управляющим компаниям, возможно, есть что скрывать.
«В идеальных условиях наладка гидравлического режима вообще не требуется: мы, как ресурсоснабжающая организация, с началом отопительного сезона повышаем температуру и давление теплоносителя, чтобы обеспечить возрастающую потребность в тепловой энергии. Однако идеальных условий не бывает. Даже точечные действия управляющих компаний, с применением методов, нарушающих правила и нормы эксплуатации оборудования, в попытках быстро решить проблему возникающих жалоб, приводят к нарушениям гидравлического режима для всех потребителей и как следствие ухудшение качества теплоснабжения», — сообщили в энергокомпании.
Жалобы жителей 15-го микрорайона на отопление традиционны уже несколько лет. Поэтому дома на бюджетные средства оснастили автоматическими тепловыми пунктами.
«Однако некоторые управляющие компании, похоже, не знают, как ими пользоваться, или просто не хотят, перекладывая всю ответственность за качество теплоснабжения на нашу компанию. По итогам осмотра тепловых пунктов, в которые удалось попасть, обнаружено, что работа клапанов в автоматической системе была переведена в «ручной» режим с максимальным открытием, что приводит к излишнему отбору теплоносителя, как для отопления, так и для горячего водоснабжения. Это вызывает перегрев квартир в этих домах, о чем свидетельствуют многочисленные открытые окна. Кроме того, такой режим работы не позволяет регулировать температуру горячей воды, что может привести к нарушению санитарных норм и повысить риски для здоровья граждан», — рассказали в «Квадре» об итогах осмотра тепловых пунктов трех домов, добавив, что в межотопительный сезон компания проверила 2078 объектов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения и выдала предписания УК, с требованием устранить нарушения, однако ни одно из них устранено не было.
«Поэтому мы вынуждены проводить гидравлическую наладку всей городской системы, из-за того что некоторые управляющие компании не могут отрегулировать систему в своих домах. А это сложная кропотливая работа, которая не может быть выполнена одномоментно», — говорят в энергокомпании.
В ответ на эти обвинения, директор УК «Маяк» Александр Пешкин заявил GOROD48, что до прихода комиссии температура теплоносителя на входе в один из домов составляла + 44 градуса, а во время инспекции резко выросла до +64 (при норме +70 градусов).
— Вы почаще ходите с комиссией по домам, может быть, результат будет! — сказал Александр Пешкин, — Если параметров нет, АТП ничего не сможет сделать!
Александр Пешкин не стал отрицать, что его сотрудники занимаются наладкой АТП в «ручном» режиме, но делают они это, по словам директора «Маяка», вынужденно, из-за того, что не получают нормативных параметров теплоносителя от «Квадры». Он также добавил, что сейчас пытается добиться, чтобы в домах на проспекте Победы, 2, 4, 100 и 102, на улице Механизаторов, 3, Малых Ключах, 1 и Фрунзе, 2 эти самые параметры пришли в норму.
В УК «КиТ» и в УК «Липецк-град» не смогли найти времени, чтобы прокомментировать обвинения энергетиков.
Накануне в горсовете заместитель руководителя Госжилинспекции Липецкой области Сергей Музалевских предложил управляющим компаниям заключать дополнительные договоры с «Квадрой» на обязательные для каждого дома параметры подачи теплоносителя: с указанием давления и температуры. В таком случае взаимных обвинений представителей УК и «Квадры» попросту бы не было.
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