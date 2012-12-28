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21 минуту назад

«Спешила на вокзал и выехала задним ходом»: женщина пойдет под суд за гибель водителя мопеда

Машина женщины столкнулась с мопедом, когда она выезжала на проезжую часть из своего двора.

Прокуратура Тербунского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 43‑летней женщины, обвиняемой в совершении смертельного ДТП.
 
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 31 мая прошлого года женщина спешила за дочерью на вокзал, и выехала на автомобиле из своего двора задним ходом, не убедившись в безопасности манёвра.
 
В результате ее «Хендай Элантра» столкнулся с ехавшим по главной дороге мопедом под управлением 48‑летнего мужчины.
 
«Мужчина получил тяжкие телесные повреждения, от которых умер. Обвиняемая не признала свою вину. Однако следственным органом МВД под надзором прокуратуры района проведено несколько автотехнических судебных экспертиз и собрана достаточная доказательственная база, которая позволила принять решение о направлении уголовного дела в суд по части 3 статьи 264 УК РФ», — рассказали в прокуратуре.
ДТП
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