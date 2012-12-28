Происшествия
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сегодня, 00:49
Еще три БПЛА сбиты в Липецкой области
«С 22.00 до 23.20 дежурными средствами ПВО уничтожено семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь БпЛА уничтожены над территорией Воронежской области, пять БпЛА — над территорией Брянской области, три БпЛА — над территорией Липецкой области и один – над территорией Белгородской области».
Итого за сегодняшний день в Липецкой области сбиты 11 беспилотников: четыре во время дневной атаки, и восемь во время вечерних налетов.
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