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32 минуты назад
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Зимой на дорогах Липецка вновь начнут использовать жидкий реагент

В городе возвращаются к практике 2021 года.

Мэрия выделила на приобретение жидких противогололедных реагентов 20 миллионов рублей. Об этом депутатам горсовета сообщил вице-мэр Липецка Николай Дергунов:

— Возвращаемся к практике 2021 года. Тогда мы применяли жидкие противогололедные реагенты, и они себя хорошо зарекомендовали. Глава Липецка принял решение о закупке таких материалов. Мы их будем применять в центре города. Да, они дороже обычной пескосоляной смеси, но после них после таяния снега не остается грязи и пыли. Значит, можно сэкономить на весенней уборке города.

Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сообщил депутатам, что на складе МБУ «Управление благоустройства Липецка» уже находится две трети запасов пескосоляной смеси от необходимых 40 тысяч тонн. Также заключены контракты на приобретение технической соли, которую также используют для зимней обработки дорог и тротуаров. На эти противогололедные материалы ранее было выделено 50 миллионов рублей.

Также для МБУ «Управление благоустройства Липецка» приобретут восемь единиц дорожно-уборочной техники на 19 млн рублей.
уборка дорог
снег
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Комментарии (2)

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Громозека
3 минуты назад
Капец обуви! Столько химии она не выдержит.
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Гостья.
8 минут назад
А что с тротуарвми? Этот жидкий реагент разъедает не только обувь, но и лапки животных. Как бездомных, как и выведенных на прогулку. Песок приготовлен или его только на остров хватит? Или будем по катку снова ходить?
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