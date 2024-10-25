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Общество
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10 минут назад
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В Липецкой области ввели в оборот новые пятитысячные купюры и монеты «Ёжик в тумане»
На пятитысячной банкноте можно увидеть изображения, относящиеся к металлургии: сталелитейный ковш, ротор паровой турбины.
Банкнота посвящена Уральскому федеральному округу. На ее лицевой стороне размещено изображение стелы «Европа – Азия» и видна панорама узнаваемых зданий Екатеринбурга: с правой стороны – Дом Севастьянова. На оборотной стороне купюры в центре — изображение памятника «Сказ об Урале», установленного в Челябинске. Правее — стела «66-я параллель», которая расположена в Салехарде. Левее от памятника можно увидеть изображения, относящиеся к металлургии: сталелитейный ковш, ротор паровой турбины. Справа на оборотной стороне — нефтегазодобывающее оборудование и стилизованное изображение карты Уральского федерального округа.
В прежних модификациях пятитысячной купюры изображены виды Хабаровска — памятник основателю города Николаю Муравьеву-Амурскому, набережная и мост через реку Амур.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого отделения Банка России, новых пятитысячных банкнот пока немного. В оборот они вводятся постепенно.
«Со временем все привычные нам пятитысячные купюры образца 1997 года по мере износа естественным путем будут выходить из оборота и их заменят на модернизированные. На это уйдет не один год. Специально обменивать купюры, которые есть у жителей региона на руках, на новые, модернизированные, не надо. Расплачиваться можно как банкнотами образца 1997 года, так и новыми – они одинаково платежеспособны, их обязаны принимать все организации, работающие с наличными деньгами», — подчеркнули в липецком отделении Банка России.
Модернизированная банкнота номиналом 5000 рублей выполнена в одном стиле с банкнотами номиналами 2000 и 200 рублей и модернизированной 100-рублевой. Схожи расположение основных реквизитов, размер и начертание шрифтов, цифровое и словесное обозначения номиналов.
Дизайн банкнот разработан с учетом мнения слабовидящих людей.
Защитный комплекс у модернизированных банкнот усовершенствованный, более сложный для подделки.
Также в Липецкой области уже появились памятные монеты с «Ёжиком в тумане» номиналом 25 рублей.
Эта монета посвящена культовому советскому мультфильму, снятому Юрием Норштейном в 1975 году на студии «Союзмультфильм». На её оборотной стороне изображён ёжик на холмике на фоне пейзажа, выполненного рельефом, и тумана, вверху слева по окружности – рельефная надпись «Ёжик в тумане».
Фото пятитысячной купюры – Банка России
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