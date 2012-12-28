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Происшествия
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сегодня, 13:16
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В Липецке проведено массовое задержание подозреваемых в автомошенничествах
Суд уже арестовал 10 подозреваемых, одного отправил под домашний арест.
25 октября Правобережный суд по ходатайству следствия избрал для 10 задержанных меру пресечения в виде ареста, одной из подозреваемых мерой пресечения назначен домашнего ареста, об этом GOROD48 сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области.
По данным GOROD48, речь идет об организованной преступной группе, в которую входило более 20 человек. Два лидера группы находили людей и автомобили для инсценировки страховых случаев, а после получения выплат по ОСАГО в судебном порядке взыскивали со страховых компаний большие суммы.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159.5 УК РФ — мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием служебного положения. В него объединено 28 производств. Пострадавшими по делу проходят две страховые компании.
Остальные участники группы устанавливаются.
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