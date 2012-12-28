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1580
сегодня, 13:16
6

В Липецке проведено массовое задержание подозреваемых в автомошенничествах

Суд уже арестовал 10 подозреваемых, одного отправил под домашний арест.

В Липецке сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии провели массовое задержание подозреваемых в автостраховых мошенничествах. 

25 октября Правобережный суд по ходатайству следствия избрал для 10 задержанных меру пресечения в виде ареста, одной из подозреваемых мерой пресечения назначен домашнего ареста, об этом GOROD48 сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области.

По данным GOROD48, речь идет об организованной преступной группе, в которую входило более 20 человек. Два лидера группы находили людей и автомобили для инсценировки страховых случаев, а после получения выплат по ОСАГО в судебном порядке взыскивали со страховых компаний большие суммы. 

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159.5 УК РФ — мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием служебного положения.  В него объединено 28 производств. Пострадавшими по делу  проходят две страховые компании.

Остальные участники группы устанавливаются.
мошенничество
автомобили
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Генерал, Юрий Бикасов
11 минут назад
Страховые компании первые мошенники! Ребята молодцы!
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Я
21 минуту назад
У страховой не убудет
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Депутат
сегодня, 13:45
в том числе с использованием служебного положения. Значит и гаишников притянули за уши к скамейке
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Александр Н.
сегодня, 13:40
Самые наглые мошенники сами страховые компании, всё время повышают стоимость полисов, а как страховой случай делают всё чтобы выплатить копейки.
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Зимний рыбак
52 минуты назад
А.Райкин говорил: "Книжечки, книжоночки, книжулики- все жулики". Только одни " в законе", а другие - вне закона.
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Ну
сегодня, 13:37
Скок дадут???
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