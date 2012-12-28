В Липецке проведено массовое задержание подозреваемых в автомошенничествах

Суд уже арестовал 10 подозреваемых, одного отправил под домашний арест.



В Липецке сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии провели массовое задержание подозреваемых в автостраховых мошенничествах.25 октября Правобережный суд по ходатайству следствия избрал для 10 задержанных меру пресечения в виде ареста, одной из подозреваемых мерой пресечения назначен домашнего ареста, об этом GOROD48 сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области.По данным GOROD48, речь идет об организованной преступной группе, в которую входило более 20 человек. Два лидера группы находили людей и автомобили для инсценировки страховых случаев, а после получения выплат по ОСАГО в судебном порядке взыскивали со страховых компаний большие суммы.Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159.5 УК РФ — мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием служебного положения. В него объединено 28 производств. Пострадавшими по делу проходят две страховые компании.Остальные участники группы устанавливаются.