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Происшествия
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сегодня, 15:18
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В Липецке и Липецком районе системы ПВО уничтожают БПЛА
Губернатор просит не публиковать фото пролетов дронов и последствий атак.
Следуйте правилам поведения при красном уровне опасности. Угроза сохраняется!
Прошу вас не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотников или их пролетов. Это помогает противнику корректировать направление и точность», — сообщил Игорь Артамонов.
Фото из архива GOROD48
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