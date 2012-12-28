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10188
сегодня, 15:18
22

В Липецке и Липецком районе системы ПВО уничтожают БПЛА

Губернатор просит не публиковать фото пролетов дронов и последствий атак.

«В Липецке и Липецком муниципальном районе работает ПВО. Есть сбитые БПЛА. На места падения выехали представители спецслужб. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Следуйте правилам поведения при красном уровне опасности. Угроза сохраняется!

Прошу вас не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотников или их пролетов. Это помогает противнику корректировать направление и точность», — сообщил Игорь Артамонов.

Фото из архива GOROD48
ПВО
БПЛА
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Комментарии (22)

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Как гость
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Сначала новые
валентина
28 минут назад
Тревожно и страшно.
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Неравнодушная
47 минут назад
Огромное спасибо нашим защитникам!
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Валера
56 минут назад
Какой же у нас народ дурной, уже 2 видео гуляют - малые с елецкого и мужичок с садов, хоть и в обоих случаях ничего не понятно но все равно зачем???
Ответить
Точно
46 минут назад
Да народ как дубина . Быстрее все выкладывать . Тупость зашкаливает!
Ответить
Старый житель Липецка
36 минут назад
Да народ как дубина . Быстрее все выкладывать . Тупость зашкаливает! Поколение Ютуба, чё..
Ответить
Город
57 минут назад
Спасибо вам родненькие
Ответить
Лана
сегодня, 15:55
Спасибо за службу ,ребята!
Ответить
Наталья
сегодня, 15:49
Ребята защитники наши молодцы
Ответить
Р
сегодня, 15:37
ПВО у нас в области молодцы
Ответить
Пиши-Читай
сегодня, 15:36
ПВО уничтожилА
Ответить
Для пиши-читай
45 минут назад
Свое бревно в глазу ни видите сударь!
Ответить
Пиши-Читай
40 минут назад
Свое бревно в глазу ни видите сударь! бревно в глазу ни видите, (запятая) сударь!
Ответить
"Ъ"
сегодня, 15:48
ПВО уничтожилИ. Главное слово ВОЙСКА, которое в обиходе опускается. ( ВОЙСКА ПВО СТРАНЫ)
Ответить
Патриот
сегодня, 15:46
Сейчас Болонская система образования. Род глаголов знать не обязательно.
Ответить
Дмитрий
сегодня, 15:34
Не понимаю зачем люди ставят улыбающийся смайл,что в этом хорошего поймите сейчас тяжёлое время,война идёт!!!
Ответить
А шо
39 минут назад
Плакать,пусть враги плачут.
Ответить
А
сегодня, 15:52
Это люди-непонимашки или дюже юморные и пока жареный не клюнет куда надо-улыбаться не отучатся. Только нечему лыбиться.
Ответить
Ольга
сегодня, 15:33
Огромная благодарность ребятам ПВО!!!
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