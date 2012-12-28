В Липецке и Липецком районе системы ПВО уничтожают БПЛА

Губернатор просит не публиковать фото пролетов дронов и последствий атак.

«В Липецке и Липецком муниципальном районе работает ПВО. Есть сбитые БПЛА. На места падения выехали представители спецслужб. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.Следуйте правилам поведения при красном уровне опасности. Угроза сохраняется!Прошу вас не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотников или их пролетов. Это помогает противнику корректировать направление и точность», — сообщил Игорь Артамонов.