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45
29 минут назад
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Липецкая область в топ-20 регионов по качеству дорог

Липецкая область заняла 18 место в рейтинге российских регионов по качеству автомобильных дорог, составленном РИА Новости.

Так, в Липецкой области доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, на конец 2025 года составила 66,7% от общей протяженности таких дорог. Плотность дорог с твердым покрытием —  574 километра на 1000 квадратных километров территории.

В целом по России по состоянию на конец 2025 года 55,2% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативным требованиям.

Лидером рейтинга по качеству дорог остается Москва с показателем доли автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, равным 100%. В лидирующую пятерку рейтинга также входят Челябинская область, Республика Ингушетия, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, где доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, находится в диапазоне от 81,7% до 84,6%.

Наиболее неблагополучно ситуация обстоит в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает только 17,2% автомобильных дорог общего пользования.
дорожные работы
дороги
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Комментарии (1)

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Семён
9 минут назад
А у остальных даже хуже ,что ли ?
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