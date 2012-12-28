Липецкая область в топ-20 регионов по качеству дорог

Липецкая область заняла 18 место в рейтинге российских регионов по качеству автомобильных дорог, составленном РИА Новости.

Так, в Липецкой области доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, на конец 2025 года составила 66,7% от общей протяженности таких дорог. Плотность дорог с твердым покрытием — 574 километра на 1000 квадратных километров территории.В целом по России по состоянию на конец 2025 года 55,2% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативным требованиям.Лидером рейтинга по качеству дорог остается Москва с показателем доли автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, равным 100%. В лидирующую пятерку рейтинга также входят Челябинская область, Республика Ингушетия, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, где доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, находится в диапазоне от 81,7% до 84,6%.Наиболее неблагополучно ситуация обстоит в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает только 17,2% автомобильных дорог общего пользования.