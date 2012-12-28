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Говорит Липецк
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сегодня, 11:03
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Сколько денег вы готовы потратить на сборы ребёнка к школе?
Родители назвали суммы от 15 000 до 30 000 рублей.
Нам встретилась мать шестерых детей. Она еще не подсчитала все траты, но уже сейчас ясно, что подготовка к школе обойдется ей больше 100 тысяч!
В прошлом году, отвечая на подобный вопрос, горожане также называли сумму от 15 000 до 30 000 рублей.
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