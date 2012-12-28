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Говорит Липецк
382
сегодня, 11:03
6

Сколько денег вы готовы потратить на сборы ребёнка к школе?

Родители назвали суммы от 15 000 до 30 000 рублей.

Август время сборов детей в школы. Мы спросили липецких родителей, сколько они готовы потратить в этом году? Чаще всего нам называли сумму в пределах 15 000 — 20 000 рублей. Хотя были и те, кто готов раскошелиться на 30 000 рублей. Как правило, на эти деньги покупается какая-то часть школьного набора — многое остается с предудущего года.

Нам встретилась мать шестерых детей. Она еще не подсчитала все траты, но уже сейчас ясно, что подготовка к школе обойдется ей больше 100 тысяч!

В прошлом году, отвечая на подобный вопрос, горожане также называли сумму от 15 000 до 30 000 рублей.
Говорит Липецк
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Мизантроп
24 минуты назад
а зачем им школа щас смартфоны всему научат с ИИ.
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Мать Мажора
40 минут назад
Нисколько! Пусть сама школа и одевает
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А на меня
42 минуты назад
Матушка к новому учебному году особенно не тратилась. Перешивала старую школьную форму моей сестры. Единственный раз мне новую сшили. В 8 или 9 классе. Только потому, что я стала гораздо выше её. Эту форму и носила до окончания школы. Хотя семья была далеко не бедная.
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Липчанка
26 минут назад
"Эту форму и носила до окончания школы." Неужели ткань на локтях за 3 года не протиралась?
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Да дети
57 минут назад
Стали дорогим удовольствием.С каждым годом все дороже.Голова идёт кругом,как накормить и одеть,обуть...
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мимо проходил
23 минуты назад
да еще и отучить: репетиторы, кружки, секции
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