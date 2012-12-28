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Происшествия
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сегодня, 10:37
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30 человек жильцов пятиэтажки эвакуированы из-за замыкания
Также вчера сгорели четыре автомобиля.
Площадь пожара составила три квадратных метра. Огонь потушили до приезда пожарных расчётов.
Вчера произошли еще два коротких замыкания, которые не привели к пожарам: проблемы возникли в электрощитовой «Экотехнопарка» в селе Круглое Липецкого округа, и с подходящей к дому проводкой в селе Петровское Тербунского округа. В селе Афанасьево Измалковского округа сгорела надворная постройка площадью шесть квадратных метров.
За сутки горели четыре автомобиля: утром 3 августа огонь повредил моторный отсек «Лады Калины» на улице Кочетова в Липецке, утром 4 августа в селе Гудово Добровского округа сгорели «ГАЗель», «Нива» и «Шевроле Орландо».
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