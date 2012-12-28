30 человек жильцов пятиэтажки эвакуированы из-за замыкания

Также вчера сгорели четыре автомобиля.

Вечером 3 августа из-за возгорания в электрощитовой были эвакуированы жильцы первого подъезда пятиэтажного дома № 34 в Боевом проезде Липецка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Площадь пожара составила три квадратных метра. Огонь потушили до приезда пожарных расчётов.Вчера произошли еще два коротких замыкания, которые не привели к пожарам: проблемы возникли в электрощитовой «Экотехнопарка» в селе Круглое Липецкого округа, и с подходящей к дому проводкой в селе Петровское Тербунского округа. В селе Афанасьево Измалковского округа сгорела надворная постройка площадью шесть квадратных метров.За сутки горели четыре автомобиля: утром 3 августа огонь повредил моторный отсек «Лады Калины» на улице Кочетова в Липецке, утром 4 августа в селе Гудово Добровского округа сгорели «ГАЗель», «Нива» и «Шевроле Орландо».