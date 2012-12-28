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Общество
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26 минут назад
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Еще в одну многоэтажку Липецка «Квадра» подала тепло
На утро 22 октября отопление еще не подано в 20 домов. Жильцы еще 65 многоэтажек мерзнут из проблем на внутридомовых сетях.
По вине управляющих компаний вчера проблемы с запуском отопления испытывали жильцы 65 многоэтажек. За прошедшие сутки картина не изменилась — в тех же 65 домах горожане мерзнут в квартирах.
Напомним, что планово централизованная система отопления в Липецке должна была заработать еще на прошлой неделе.
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