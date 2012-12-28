Еще в одну многоэтажку Липецка «Квадра» подала тепло

На утро 22 октября отопление еще не подано в 20 домов. Жильцы еще 65 многоэтажек мерзнут из проблем на внутридомовых сетях.

По состоянию на утро вторника отопление не подано в 20 многоквартирных домов Липецка. В 18 из них батареи остаются холодными из-за поврежденных уличных сетей, в двух — на Космонавтов, 44/2 и в переулке Рудном, 17 — отопления нет в связи с продолжающимися в домах капремонтами. Таким образом за сутки компания «Квадра» сумела подать тепло в один дом из 21-го, остававшихся без тепла на утро 21 октября.По вине управляющих компаний вчера проблемы с запуском отопления испытывали жильцы 65 многоэтажек. За прошедшие сутки картина не изменилась — в тех же 65 домах горожане мерзнут в квартирах.Напомним, что планово централизованная система отопления в Липецке должна была заработать еще на прошлой неделе.