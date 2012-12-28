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139
26 минут назад
7

Еще в одну многоэтажку Липецка «Квадра» подала тепло

На утро 22 октября отопление еще не подано в 20 домов. Жильцы еще 65 многоэтажек мерзнут из проблем на внутридомовых сетях.

По состоянию на утро вторника отопление не подано в 20 многоквартирных домов Липецка. В 18 из них батареи остаются холодными из-за поврежденных уличных сетей, в двух — на Космонавтов, 44/2 и в переулке Рудном, 17 — отопления нет в связи с продолжающимися в домах капремонтами. Таким образом за сутки компания «Квадра» сумела подать тепло в один дом из 21-го, остававшихся без тепла на утро 21 октября.

По вине управляющих компаний вчера проблемы с запуском отопления испытывали жильцы 65 многоэтажек. За прошедшие сутки картина не изменилась — в тех же 65 домах горожане мерзнут в квартирах.

Напомним, что планово централизованная система отопления в Липецке должна была заработать еще на прошлой неделе.
отопление
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
3 минуты назад
Плеханова, дом 3 тепла нет. Задвижки слесарь открыл в четверг, а квадра не включает подкачку, она у нас во дворе, дом стоит, не топится. А ведь наверняка отчитались, что всё хорошо.
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Колян
4 минуты назад
Осенний проезд 12 Нет отопления !
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Тоска
9 минут назад
Меня терзают смутные сомнения, что эта зима будет лёгкой для липчан.
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Гагарина 55/1
10 минут назад
НЕТ отопления !!!
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Предлагаю
13 минут назад
на будущее включать отопление в мэрии и горсовете ТОЛЬКО после того как будет включено отопление во всех многоэтажных домах Липецка! Кто За ?
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q
15 минут назад
Людям нужен конечный результат и перспективы на будущее, а не старания на всех этапах.
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Умный
3 минуты назад
Выходи помоги раз такой
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