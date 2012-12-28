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Общество
252
19 минут назад
7

40 липецких домов остались без отопления

Аварию обещают устранить к девяти вечера.

Как сообщили в Telegram-канале мэрии, на участке тепловой сети на улице Я. Фабрициуса обнаружено повреждение трубопровода.

В результате без отопления остались жители домов на 4-х улицах:

- 9 микр. 11, 12, 14, 14, 14б, 15, 16, 19, 20а, 20б, 20в, 22/2, 22, 21, 20, 21а, 23, 22/3, 24/2, 24, 25;

- Космонавтов, 108;

- Московской, 47а, 49/1, , 53/1, 55, 57, 57б, 59, 61а, 61б, 61в, 61г, 61д, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75;

- Фабрициуса, 1, 5.

В мэрии заверили, что специалисты «Квадры» ведут срочные работы по устранению аварии. В сообщении указан и срок ремонта – до 21:00 сегодняшнего дня.


Авария
отключение тепла
порыв
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Юных натуралистов 15
1 минуту назад
Жители нашего дома в этом сезоне отопления ещё в глаза не видели. УК Вариант - самая отвратительная из всех.
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кит
1 минуту назад
Главная мысль в голове, чтобы Новый Год по человечески встретить ! С теплом и с настроением !Но эта чехарда с отоплением кажется никогда не законится,так и будет всю зиму веерной !
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С
2 минуты назад
Трубопровод,который всё лето меняли и в прошлом году?
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Киевская 1
4 минуты назад
Утром включили,боюсь сглазить
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ffffff
6 минут назад
Это прорыв!!!
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омсквич
3 минуты назад
Это рывок. А ведь еще не январь
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Фрунзе 15
15 минут назад
Нет отопления и не было
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