40 липецких домов остались без отопления

Аварию обещают устранить к девяти вечера.

Как сообщили в Telegram-канале мэрии, на участке тепловой сети на улице Я. Фабрициуса обнаружено повреждение трубопровода.В результате без отопления остались жители домов на 4-х улицах:- 9 микр. 11, 12, 14, 14, 14б, 15, 16, 19, 20а, 20б, 20в, 22/2, 22, 21, 20, 21а, 23, 22/3, 24/2, 24, 25;- Космонавтов, 108;- Московской, 47а, 49/1, , 53/1, 55, 57, 57б, 59, 61а, 61б, 61в, 61г, 61д, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75;- Фабрициуса, 1, 5.В мэрии заверили, что специалисты «Квадры» ведут срочные работы по устранению аварии. В сообщении указан и срок ремонта – до 21:00 сегодняшнего дня.