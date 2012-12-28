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сегодня, 12:15
Более 130 сотрудников НЛМК боролись за звание лучшего водителя грузового автомобиля
На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс «Лучший по профессии» среди водителей грузового автомобиля. В соревнованиях участвовало более 130 сотрудников автотранспортного управления компании. После теоретического тестирования в финал вышли 11 сильнейших.
Второй год подряд в финале конкурса участвуют девушки. В прошлом году за звание лучшей по профессии боролась Анастасия Рогожкина, а в этом — Ирина Сошнина.
— Чувства переполняют. Я очень рада тому, что приняла участие в конкурсе и прошла в финал. Считаю, что для первого опыта — это высший пилотаж, — поделилась эмоциями Ирина Сошнина.
Лучшим водителем грузового автомобиля НЛМК стал Владимир Славгородский. Второе место занял победитель конкурса 2025 года Дмитрий Дадычин, третье — Александр Климов. В номинации «Лучший молодой рабочий» победил Никита Жерновой. Все они получат премию в размере от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
— Хотел попасть в призеры, но не ожидал, что стану первым. Конкуренция была серьезная, все участники конкурса — мастера своего дела, — рассказал Владимир Славгородский.
Ежегодно в конкурсах «Лучший по профессии» на НЛМК участвуют более тысячи сотрудников. Победители корпоративных соревнований принимают участие в региональных и федеральных этапах профессиональных конкурсов, где подтверждают свое мастерство. В этом году в компании проведут 57 конкурсов. Сильнейших уже определили среди горновых, сталеваров конвертера, обработчиков металла и представителей других профессий.