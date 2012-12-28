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Спорт
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сегодня, 14:25
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Знаменитый «Коля-Домкрат» теперь бьёт мировые рекорды на пару с уникальной внучкой
В Воронеже дедушка обновил 11 рекордов мира, внучка – один.
9-летняя школьница отличилась на Кубке мира по силовым видам спорта «Стальной Воронеж», который прошёл в столице Черноземья.
Гогина выступала в армфитнессе – специальной дисциплине, в которой силачи поднимают блины от штанги, удерживая их за специальную ручку. В этом упражнении важна сила рук и прежде всего – кисти, нагрузка на позвоночник не такая большая, поэтому оно отлично подходит детям и начинающим спортсменам. Настя сумела зафиксировать вес в 6,5 кг – примерно треть от её собственного и превысила собственный мировой рекорд всего на 250 граммов, но все же…
Поскольку такие юные участницы силовых соревнований – большая редкость, для неё даже не была предусмотрена подходящая возрастная и весовая категория. Рекорды Насти вновь была зафиксированы среди девушек до 14 лет в весе до 44 кг (сама Гокина весит около 20 кг).
Ассистировал девчушке её знаменитый дедушка трижды занесённый в «Книгу рекордов Гиннесса» Николай Грачёв. Сам 69-летний атлет не отстал от «кровиночки» и тоже стал победителем Кубка мира. Попутно Грачёв, на счету которого более 500 рекордов мира в силовом троеборье, тяжелой атлетике и гиревом спорта, превысил 11 (!) мировых рекордов, улучшив свои собственные достижения.
"Домкрат" в деле
Уникум из Липецкого района выступал среди ветеранов 65-69 лет в самой лёгкой весовой категории до 52 кг с использованием специальной софт-экипировки, которая помогает немного улучшить результаты.
В приседании со штангой Грачёв трижды превысил мировые рекорды, остановившись в итоге на 95 кг (собственный вес атлета меньше 50), в жиме лёжа – 4 рекорда, итог – 72,5 кг. Еще два рекорда он установил в приседании со штангой, в итоге зафиксировав вес 125 кг. Два рекорда дались ему в сумме – 285 кг и итоговые 290 кг.
Самая необычная в России, а возможно и в мире пара силачей – дедушка и внучка выступали за местный коллектив «Стальное звено», который стал победителем в командном зачёте. Всего в соревнованиях приняли участие более 300 человек.
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