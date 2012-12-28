Знаменитый «Коля-Домкрат» теперь бьёт мировые рекорды на пару с уникальной внучкой

В Воронеже дедушка обновил 11 рекордов мира, внучка – один.

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Ассистировал девчушке её знаменитый дедушка трижды занесённый в «Книгу рекордов Гиннесса» Николай Грачёв. Сам 69-летний атлет не отстал от «кровиночки» и тоже стал победителем Кубка мира. Попутно Грачёв, на счету которого более 500 рекордов мира в силовом троеборье, тяжелой атлетике и гиревом спорта, превысил 11 (!) мировых рекордов, улучшив свои собственные достижения.





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"Домкрат" в деле

