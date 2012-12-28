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сегодня, 21:29
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На улице Липовской лопнула теплосеть: до утра отключен 61 дом

Подать тепло и горячую воду обещают в к восьми утра.

На улице Липовской в Липецке из теплосети «Квадры» произошла утечка горячей воды. На время ремонта энергетики отключили подачу отопления в 61 дом центра города: 

- ул. Гагарина: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51/1, 51/2, 51/3, 53, 55/3, 57, 59, 61;  
- ул. Желябова: 14, 16, 28а; 
- ул. Зегеля: 13, 13а, 15, 21а, 23, 23а, 27/1, 27/2, 9а;  
- ул. Игнатьева: 33/1, 30, 32; 
- ул. Семашко: 25, 14, 13, 9а, 11, 13/2, 18, 21, 25/2, 3, 5/2, 5/3, 5в, 6, 7, 7/2, 8, 9, 5, 12, 68;  
-ул. Липовская: 2а, 3/3, 44, 3/2.

«Тепло отключено до восьми утра 26 октября», — сообщили в администрации города. 
коммунальная авария
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Комментарии (11)

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Иван
4 минуты назад
коллапс, полный коллапс...все лето копали рыли ремонтировали, как подали давление вот...нужно уже на федеральный уровень докладывать чтотскро будет ЧС
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Андрей.
28 минут назад
Только могут повышать тарифы.а больше ни чего??(
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Человечность
29 минут назад
До коих пор будут издеваться над людьми? Почему никто не отвечает за то, что происходит? Почему бедные люди страдают?
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Уточню
31 минуту назад
И это еще морозов нет, а у нас все уже трещит по швам...страшно представить что нас ждет зимой((
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Света
31 минуту назад
Каждый год роют Как кроты на кресте Семашко и липовской!
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Света
36 минут назад
Липовская 12 Забыли!
Ответить
111
37 минут назад
воды горячей отопления нет, враньё, что 61 дом, моего адреса нет, Липовская 4/3, ЧТО НАС ЖДЁТ ЗИМОЙ??????!!!!!
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Малые Ключи дом 2
40 минут назад
Отопления не было и нет. Квадра обещала сделать к выходным, но не сделала. Теперь ещё и эта авария. Великий прорыв!
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Нервная мать
43 минуты назад
"Хорошие" выходные начались! Где ж вы летом были????
Ответить
Как где?
33 минуты назад
В отпуске, мы же люди. И не надо нервничать, мать!
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Леший
43 минуты назад
Ну что, запасаемся попкорном?! Что там про Квадру и лихих парней?
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