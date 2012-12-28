На улице Липовской лопнула теплосеть: до утра отключен 61 дом

Подать тепло и горячую воду обещают в к восьми утра.

На улице Липовской в Липецке из теплосети «Квадры» произошла утечка горячей воды. На время ремонта энергетики отключили подачу отопления в 61 дом центра города:- ул. Гагарина: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51/1, 51/2, 51/3, 53, 55/3, 57, 59, 61;- ул. Желябова: 14, 16, 28а;- ул. Зегеля: 13, 13а, 15, 21а, 23, 23а, 27/1, 27/2, 9а;- ул. Игнатьева: 33/1, 30, 32;- ул. Семашко: 25, 14, 13, 9а, 11, 13/2, 18, 21, 25/2, 3, 5/2, 5/3, 5в, 6, 7, 7/2, 8, 9, 5, 12, 68;-ул. Липовская: 2а, 3/3, 44, 3/2.«Тепло отключено до восьми утра 26 октября», — сообщили в администрации города.