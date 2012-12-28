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4429
55 минут назад
17

Шестеро заключённых сбежали из Липецкой ИК-2 через подкоп

Побег был обнаружен сегодня утром: сначала сотрудники колонии заметили подкоп, а потом, при проверке осуждённых не досчитались шестерых из них.

«По тревоге поднят личный состав сводного отряда УФСИН России по Липецкой области. Выставлены временные розыскные посты. Оповещены взаимодействующие органы, разосланы ориентировочные данные на осужденных. По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УФСИН по Липецкой области.

В колонии проводится служебная проверка.
побег
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Комментарии (18)

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Сначала новые
житель
1 минуту назад
Надо же копали , и никто не видел!!!
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Сантильяна
2 минуты назад
Если и выставят фото беглецов, то как всегда с замазанными лицами.
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Липчанин1
2 минуты назад
А почему фоток нет, вдруг рядом будут, вред могут причинить, а люди их в лицо не знают
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...
3 минуты назад
А где они копали? Территория халатно проверяется!!!
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Э
4 минуты назад
Ни чего удивительного в этом нет. В колониях Огромный некомплект младшего состава. В зону, да на 20-25 тыс.руб ни кто не идёт...
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Коко джамбо
5 минут назад
Тебе сколько дали? Год? +3 за побег впадают А в тюрьме сейчас ужин-макароны
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Демократ
12 минут назад
Интересно было бы узнать за что сидели и сколько оставалось каждому из них.
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Копать -перекопать
13 минут назад
А я давно предлагал все перекопать - наконец братва меня послушалась
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Ольга
16 минут назад
В Липецке везде абсолютный бардак и разгильдяйство.Московских проверок на них нет.
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Да
17 минут назад
Все прогнило в Липецке - нужна зачистка из Москвы
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