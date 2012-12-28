Глава Данковского района попросил не снимать и не выкладывать в Интернете передвижение через район техники
Доставленная в наркодиспансер женщина пыталась проглотить обнаруженные у нее свёртки с наркотиками
Происшествия
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55 минут назад
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Шестеро заключённых сбежали из Липецкой ИК-2 через подкоп
Побег был обнаружен сегодня утром: сначала сотрудники колонии заметили подкоп, а потом, при проверке осуждённых не досчитались шестерых из них.
В колонии проводится служебная проверка.
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