17-летняя липчанка украла в аптеке тесты на беременность

Кража попала на запись камеры наблюдения.

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Липецкий отдел полиции № 8 раскрыл кражу из аптеки по улице Космонавтов. Преступление было совершено ещё 15 марта и попало на запись камеры наблюдения.«В аптеку зашли двое парней и девушка. Пока парни отвлекали фармацевта, девушка похитила выставленный на полках товар: тесты на беременность и зубную детскую пасту на общую сумму 7 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.В краже подозревают 17-летнюю девушку. Похищенное она продала у Октябрьского рынка за 4 000 рублей.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — два года лишения свободы.