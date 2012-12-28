Сначала предложил взятку, а потом стал оскорблять: вместо административной статьи водитель попал под две уголовных
Происшествия
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сегодня, 16:47
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17-летняя липчанка украла в аптеке тесты на беременность
Кража попала на запись камеры наблюдения.
«В аптеку зашли двое парней и девушка. Пока парни отвлекали фармацевта, девушка похитила выставленный на полках товар: тесты на беременность и зубную детскую пасту на общую сумму 7 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В краже подозревают 17-летнюю девушку. Похищенное она продала у Октябрьского рынка за 4 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — два года лишения свободы.
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