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Происшествия
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23 минуты назад
26-летний житель Грязей продал опасную пневматику и хранил порох
Молодого мужчину обвиняют в незаконном сбыте пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и незаконном хранение взрывчатых веществ.
«Согласно заключению экспертизы, проведённой ЭКЦ УМВД России по Липецкой области, изъятое оружие пригодно для производства выстрела и имеет внесённые конструктивные изменения», — сообщает областное управление МВД.
Кроме того, полицейские установили, что грязинец незаконно хранил бездымный пироксилиновый порох заводского изготовления.
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