26-летний житель Грязей продал опасную пневматику и хранил порох

Молодого мужчину обвиняют в незаконном сбыте пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и незаконном хранение взрывчатых веществ.



Передано в суд дело 26-летнего грязинца, который продал за 50 тысяч рублей пневматическую винтовку. Однако, как выяснили полицейские, винтовка попала к молодому мужчине, когда ее дульная энергия составляла 3,5 Дж, что не требует лицензирования оружия, а была продана с дульной энергией превышающей 7,5 Дж — такая пневматика перестает относиться к изделиям хозяйственно-бытового назначения и подлежит обязательной регистрации«Согласно заключению экспертизы, проведённой ЭКЦ УМВД России по Липецкой области, изъятое оружие пригодно для производства выстрела и имеет внесённые конструктивные изменения», — сообщает областное управление МВД.Кроме того, полицейские установили, что грязинец незаконно хранил бездымный пироксилиновый порох заводского изготовления.