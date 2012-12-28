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54 минуты назад
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Подробности гибели 16-летнего мальчика: водитель «ВАЗа» выехал на встречку

Проверка показала, что 26-летний мужчина неоднократно попадался на нарушениях правил движения.

О первых результатах расследования ДТП, в котором накануне вечером получил смертельные травмы 16-летний подросток, сообщила прокуратура области: 

«По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ‑21120» допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с мопедом несовершеннолетнего. Юноша получил тяжёлые травмы, от которых скончался в больнице». 

Возбуждено уголовное дело, его расследование контролирует Данковская межрайонная прокуратура. Уже установлено, что ранее водитель автомобиля неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. 

Напомним, «ВАЗ‑21120» и мопед «Альфа» под управлением подростка столкнулись 3 августа в 21:30 в селе Берёзовка Данковского округа.

Фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области
авария
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Адвокат
1 минуту назад
Вот пишут, не однократно нарушал ПДД, вопрос почему его не остановили, почему он был до сих пор за рулем? Если водитель систематически нарушает правила, значит он их преступно игнорирует, а значит ему не место за рулем. В советское время с водителей не штрафы брали, а дырочки кололи на правах, две дырочки и отдыхай. А сейчас все в деньги перевели, государству просто выгодно, что бы водители нарушали, так денег можно собрать с населения больше, а жизнь граждан не имеет значение не смотря на декларации в Конституции РФ.
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Люди!!!
4 минуты назад
Что ж вы текст не читаете? Подросток правил не нарушал! 26-летний водитель ВАЗа нарушил правила и выехал на встречную полосу. Это написано и в тексте, и в заголовке. Купите себе очки, если плохо видите!!! Бесит.
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Молодежь
7 минут назад
Вот читаю комментарии и диву даюсь, откуда столько тупиц, которые строчат комментарии, но при этом не в состоянии осмыслить и понять текст, который комментируют?
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Естественный отбор
12 минут назад
Трагедия несомненно произошла! НО - у мотопедиста были водительское удостоверение на знание ПДД!
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почему
20 минут назад
столько ТОНИРОВАННЫХ В КРУГ машин??? лишение за это сразу!
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Я
28 минут назад
Дико извиняюсь , панаца действительно жаль, но причём тут водитель ваза? Ведь написано что что мопед выехал на встречную полосу движение , при чем тут водитель ???
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)
16 минут назад
Читайте внимательно
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Эх
39 минут назад
Бедный ребёнок. Светлая память. Соболезную родителям. Сомневаюсь, что ему много дадут, а ведь он ребёнка убил.
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Ентот пэтриот
33 минуты назад
Максимум 2а года поселения за убийство.
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За что
18 минут назад
Максимум 2а года поселения за убийство. При чем тут водитель, пусть молодой , пусть много штрафов, но не он его сбил , читайте мопед на встречную полосу движения выехал, как легко вы судите , в чем водитель ваза виноват??? Ребёнка жаль , даже по фото видно удар по карательной пришёл, в левую сторону , пока не поздно заберите все мопеды убереги детей , будет всем урок
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Вопрос
6 минут назад
При чем тут водитель, пусть молодой , пусть много штрафов, но не он его сбил , читайте мопед на встречную полосу движения выехал, как легко вы судите , в чем водитель ваза виноват??? Ребёнка жаль , даже по фото видно удар по карательной пришёл, в левую сторону , пока не поздно заберите все мопеды убереги детей , будет всем урок Где написано что мопед выехал на встречку?
Ответить
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