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«Спешила на вокзал и выехала задним ходом»: женщина пойдет под суд за гибель водителя мопеда
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«Спешила на вокзал и выехала задним ходом»: женщина пойдет под суд за гибель водителя мопеда
Происшествия
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54 минуты назад
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Подробности гибели 16-летнего мальчика: водитель «ВАЗа» выехал на встречку
Проверка показала, что 26-летний мужчина неоднократно попадался на нарушениях правил движения.
«По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ‑21120» допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с мопедом несовершеннолетнего. Юноша получил тяжёлые травмы, от которых скончался в больнице».
Возбуждено уголовное дело, его расследование контролирует Данковская межрайонная прокуратура. Уже установлено, что ранее водитель автомобиля неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Напомним, «ВАЗ‑21120» и мопед «Альфа» под управлением подростка столкнулись 3 августа в 21:30 в селе Берёзовка Данковского округа.
Фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области
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