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сегодня, 17:10
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В Сселках отключат холодную воду

5 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях по адресам: улица Смургиса, 7, улица Ленина, 208 (с. Сселки) — без холодной воды временно останутся жители МЖК в Липецке и Сселок, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 2, 4, 6 по улице Стаханова, №№ 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 по улице Смургиса, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова, в Сселках - № 2 по улице Ракитной, № вл. 2 по улице 300-летия Флота России, № 17 по улице Палисадной, в частном секторе улиц Апраксина, Мартынова, Борковского, Сенявиных, Высоцкого, Гагарина, Жемчужной, Заповедной, Знаменской, Мазурука, Изобильной, Кипарисовой, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческой, Ленина, Лесной, Листопадной, Лютиковой, Кольцова, Набережной, Покровской, Поэтической, Провинциальной, Пушкина, Пшеничной, Ракитной, Сибирской, Советской, Сокольской, Учительской, Хрустальной, Цветаевой, 1 Мая, переулков Благодарного, Краснозоренского, Лазурного.

Подвоз воды будет организован по адресу: улица Смургиса, 7, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
5 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 6 по улице Московской, №№ 7а, 9а, 13, 17, 21, 23, 25 по улице Гришина, № 29 по улице Олеко Дундича, № 9 по улице Талалихина, №№ 1а, 2, 2а по улице Скороходова, № 1 по улице Толстого, № 4 по улице Советской, № 1 на площади Театральной, № 16а по улице Космонавтов, обесточат улицу Фадеева, площадь Революции. 

С 14:00 до 17:00 не будет электричества в домах №№ 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36 по улице Интернациональной. 
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Комментарии (1)

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Сселки
34 минуты назад
Спасибо,обрадовали.А то там уже неделю течёт.
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