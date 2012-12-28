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Общество
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сегодня, 17:10
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В Сселках отключат холодную воду
5 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях по адресам: улица Смургиса, 7, улица Ленина, 208 (с. Сселки) — без холодной воды временно останутся жители МЖК в Липецке и Сселок, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по адресу: улица Смургиса, 7, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
5 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 6 по улице Московской, №№ 7а, 9а, 13, 17, 21, 23, 25 по улице Гришина, № 29 по улице Олеко Дундича, № 9 по улице Талалихина, №№ 1а, 2, 2а по улице Скороходова, № 1 по улице Толстого, № 4 по улице Советской, № 1 на площади Театральной, № 16а по улице Космонавтов, обесточат улицу Фадеева, площадь Революции.
С 14:00 до 17:00 не будет электричества в домах №№ 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36 по улице Интернациональной.
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