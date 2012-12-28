Над Липецкой областью перехвачены БПЛА

Режим «Угроза атаки БПЛА» действовал в области четыре часа.

Этой ночью над 19 регионами страны перехвачены 320 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.В списке атакованных регионов Липецкая область и соседние с ней Воронежская, Курская, Рязанская и Тульская.Воздушная тревога объявлялась в Липецкой области с часа ночи до пяти утра.