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Происшествия
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10 минут назад
Над Липецкой областью перехвачены БПЛА
Режим «Угроза атаки БПЛА» действовал в области четыре часа.
В списке атакованных регионов Липецкая область и соседние с ней Воронежская, Курская, Рязанская и Тульская.
Воздушная тревога объявлялась в Липецкой области с часа ночи до пяти утра.
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