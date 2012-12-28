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578
сегодня, 16:04
13

«Мы просто хотим тепла!»

По последним данным, в Липецке без тепла остается 21 дом. Однако есть дома, которые, по всей видимости, в официальную статистику не вошли.

Жильцы дома по улице Гагарина, 13, а также их соседи с улицы Интернациональной, 69 и 71 до сих пор без тепла. В двух последних домах нет и горячей воды (в доме на Гагарина — газовые колонки).

Одна из жительниц дома на Гагарина, Ольга Богородицкая, рассказала GOROD48, что тепло обещали подать еще 14 октября. Но батареи холодные до сих пор.

— Мы с четверга звоним в «Квадру», но там только принимают заявки, а информации не дают. В воскресенье позвонили, нам ответили, что заявок не было! Как не было?! Мы просто хотим немного тепла! — возмущается Ольга Богородицкая.

В Липецком филиале компании «Квадра», куда Ольга Богородицкая пришла сегодня лично, ей сообщили, что тепло в дом подано, и рекомендовали обратиться в управляющую компанию.

УК «Привокзальная», в свою очередь, вызвала контролеров энергокомпании для составления акта о том, что температура теплоносителя недостаточная. Намерили + 25 градусов, это где-то в два с половиной раза меньше, чем должно быть. «Привокзальная» подготовила соответствующее письмо в городской департамент ЖКХ.

— Да инспекторы побывали на Гагарина, 13, но информацию пока не предоставили: или инспекторы ее еще не подготовили и чуть позже дом поставят на ремонт сетей, или проблему уже устранили, — рассказали GOROD48 в пресс-службе липецкого филиала «Квадры»

Что касается отсутствия тепла и горячей воды домах № 69 и 71 по улице Интернациональной энергетики уверены, что их вины нет, и рекомендовали обратиться в УК. При этом добавили, что работают над подачей ресурса в дома № 61, 63 и 65 по улице Интернациональной. Скорее всего, завтра придется отключить отопление в несколько соседних с ними домов, чтобы починить трубу.

UPD: через пять минут после выхода этого материала, жильцы дома по улице Гагарина, 13 сообщили, что у них начали теплеть батареи. 
отопление
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Центр
10 минут назад
Привокзальная,вы на улице замеряли градус отопления? В квартире дыхать нечем,батареи через чур кипяток
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Нервная мать
5 минут назад
Не гневитесь, люди мерзнут- куда хуже.
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REQ
12 минут назад
Квадра и котельная угловая,можете убавить градус отопления? Батареи огненные,дышать нечем,топим улицу...
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гость
12 минут назад
11 р-н, нет отопления, горячая вода - ржавая
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Ольга
16 минут назад
Спасибо большое за помощь!
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Вавилова121
19 минут назад
Мы просто хотим тепла!
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Советская 26
22 минуты назад
Без тепла. УК маяк сказали, что не хватает теплоносителя от Квадры. Жил инспекция ответила, что регулировка систем будет идти до 13 ноября! Одним словом, нам капец. Замерзаем. А дальше- только обморожения. 5 месяц не было горячей воды! Теперь нет тепла! И нет слов! Город во всей его красе!
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Натали
23 минуты назад
Катукова 30, куда только не обращались. Директор УК даже на связь не выходит. Отопления нет. Воды горячей нет.
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Седой
32 минуты назад
Город становится непригодным для жизни...
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Ветеран
32 минуты назад
УК Привокзальная хотя бы как-то суетится, а УК Перспектива не желает палец о палец ударить - не царское это дело что-то требовать от Квадры
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Гагприна2
43 минуты назад
Сколько можно врать и перепихивать работу друг на друга? У нас тепла не было совсем. Мы в эту печальную статистику входим? Вы этими 21 домами машете, как морковкой перед ослом. Вам слово порядочность хоть о чём-то говорит? Вы людей сделали заложниками своих разборок! И более чем странная позиция наших городских властей. Зд
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