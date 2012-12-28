«Мы просто хотим тепла!»

По последним данным, в Липецке без тепла остается 21 дом . Однако есть дома, которые, по всей видимости, в официальную статистику не вошли.

Жильцы дома по улице Гагарина, 13, а также их соседи с улицы Интернациональной, 69 и 71 до сих пор без тепла. В двух последних домах нет и горячей воды (в доме на Гагарина — газовые колонки).Одна из жительниц дома на Гагарина, Ольга Богородицкая, рассказала GOROD48, что тепло обещали подать еще 14 октября. Но батареи холодные до сих пор.— Мы с четверга звоним в «Квадру», но там только принимают заявки, а информации не дают. В воскресенье позвонили, нам ответили, что заявок не было! Как не было?! Мы просто хотим немного тепла! — возмущается Ольга Богородицкая.В Липецком филиале компании «Квадра», куда Ольга Богородицкая пришла сегодня лично, ей сообщили, что тепло в дом подано, и рекомендовали обратиться в управляющую компанию.УК «Привокзальная», в свою очередь, вызвала контролеров энергокомпании для составления акта о том, что температура теплоносителя недостаточная. Намерили + 25 градусов, это где-то в два с половиной раза меньше, чем должно быть. «Привокзальная» подготовила соответствующее письмо в городской департамент ЖКХ.— Да инспекторы побывали на Гагарина, 13, но информацию пока не предоставили: или инспекторы ее еще не подготовили и чуть позже дом поставят на ремонт сетей, или проблему уже устранили, — рассказали GOROD48 в пресс-службе липецкого филиала «Квадры»Что касается отсутствия тепла и горячей воды домах № 69 и 71 по улице Интернациональной энергетики уверены, что их вины нет, и рекомендовали обратиться в УК. При этом добавили, что работают над подачей ресурса в дома № 61, 63 и 65 по улице Интернациональной. Скорее всего, завтра придется отключить отопление в несколько соседних с ними домов, чтобы починить трубу.UPD: через пять минут после выхода этого материала, жильцы дома по улице Гагарина, 13 сообщили, что у них начали теплеть батареи.