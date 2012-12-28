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6032
сегодня, 10:50
26

Сбежавшие из липецкой колонии уголовники осуждены за изнасилования и наркотики

Поиски беглецов продолжаются

В распоряжении GOROD48 имеются ориентировки на сбежавших из липецкой колонии №2 шестерых заключенных. Сроки беглецы получили за наркотики и изнасилования.


Имена сбежавших:

1.Тургун Абдуллаев

2. Бахтиер Жумаев

3. Даврон Джабборов

4. Хуршидбик Ганиев

5. Парвозбек Таробаев

6. Дилшод Арслонов

Все беглецы уроженцы Узбекистана и Таджикистана.

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Напомним, побег из колонии №2 Липецка, расположенной в районе цемзавода, совершен вчера вечером при помощи подкопа. Недосчитались заключенных на утреннем построении.

побег из ИК-2
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Комментарии (26)

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Как гость
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Сначала новые
Значит
1 минуту назад
Вечером не было поверки,если только утром очухались.А может всё за деньги ?
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Да…
24 минуты назад
Самый большой срок 12 лет. За изнасилование всего 12 лет общего режима! А может и 7.5 лет тоже за изнасилование? Будут бомжи дальше бомжевать…
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Гостья
29 минут назад
Вот таким "ценным" специалистам открыта дорога в нашу страну?
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Первый
40 минут назад
Куда смотрят сотрудники и чем они занимаются когда осужденные капают тунель . Это процес не быстрый. Сотрудники не хотят работать, да и не могут, бордак, расхлябанность и не професианализм !
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Вера
24 минуты назад
Сотрудников в УФСИНе не хватает, люди работать там не хотят за копейки. Вот и результат.
Ответить
.
13 минут назад
Сотрудников в УФСИНе не хватает, люди работать там не хотят за копейки. Вот и результат. А которых хватает - тупо не работают от слова СОВСЕМ!
Ответить
Страшно жить
40 минут назад
За город рванули, там спрятаться проще. Ищи теперь ветра в поле! На дачах будут жить
Ответить
Колян
46 минут назад
Хорошо что вся тюрьма не убежала.
Ответить
Колян
47 минут назад
А что не пишут, что Москва уже группу сотрудников направила в Жемчужину. А СК возбудил дело о халатности.
Ответить
Прославимся
48 минут назад
Не стройкой, так этим
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Наверно
49 минут назад
Наш город сегодня по зомбиящику покажут!во стыдоба проспали 6 человек! Могли бы и больше сбежать!
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Наталья
46 минут назад
Да жалко, что все не сбежали... а могли
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Упс
52 минуты назад
Их нельзя было близко подпускать к лопате. Копать у них в крови. Как можно было не учесть это обстоятельство.
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