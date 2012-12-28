Следком возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников УФСИН, допустивших побег из колонии в Липецке
Глава Данковского района попросил не снимать и не выкладывать в Интернете передвижение через район техники
Доставленная в наркодиспансер женщина пыталась проглотить обнаруженные у нее свёртки с наркотиками
Происшествия
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сегодня, 10:50
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Сбежавшие из липецкой колонии уголовники осуждены за изнасилования и наркотики
Поиски беглецов продолжаются
Имена сбежавших:
1.Тургун Абдуллаев
2. Бахтиер Жумаев
3. Даврон Джабборов
4. Хуршидбик Ганиев
5. Парвозбек Таробаев
6. Дилшод Арслонов
Все беглецы уроженцы Узбекистана и Таджикистана.
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Напомним, побег из колонии №2 Липецка, расположенной в районе цемзавода, совершен вчера вечером при помощи подкопа. Недосчитались заключенных на утреннем построении.
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