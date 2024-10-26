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37 минут назад
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В одного из беглецов полицейским пришлось стрелять

Сбежавший из липецкой ИК-2 уголовник доставлен в больницу с огнестрельным ранением.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, при  задержании одного из сбежавших уголовников полицейским пришлось стрелять.

— Установлено, что они скрывались вблизи посёлка Улусарка Задонского района Липецкой области. При задержании один из беглецов оказал сопротивление и попытался скрыться, в связи с чем полицейскими было  применено табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение, он доставлен в медицинское учреждение,  — рассказала Ирина Волк.

Судя по видео, опубликован Ириной Волк, ранение получил Даврон Джабборов, которого называют организатором побега.

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Задержаны четверо, двоих беглецов еще ищут.
побег из ИК-2
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Комментарии (1)

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Седой
7 минут назад
В недалёкие времена с такими статьями им было бы не до запоров , не то что бежать куда то
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