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Движение автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»
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Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео допроса задержанных беглецов из липецкой колонии
Происшествия
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37 минут назад
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В одного из беглецов полицейским пришлось стрелять
Сбежавший из липецкой ИК-2 уголовник доставлен в больницу с огнестрельным ранением.
— Установлено, что они скрывались вблизи посёлка Улусарка Задонского района Липецкой области. При задержании один из беглецов оказал сопротивление и попытался скрыться, в связи с чем полицейскими было применено табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение, он доставлен в медицинское учреждение, — рассказала Ирина Волк.
Судя по видео, опубликован Ириной Волк, ранение получил Даврон Джабборов, которого называют организатором побега.
Задержаны четверо, двоих беглецов еще ищут.
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