Жара в Липецкой области усиливается

Небольшие осадки будут выпадать временами, но зной они не собьют.





5 и 7 августа Липецкая область попадет под влияние атмосферных фронтов, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. 6 августа наш регион окажется в гребне антициклона, осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры составят: 5 августа — 22-23 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 6 и 7 августа — 25-27 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 августа в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ночью местами туман. Ветер переменный, ночью 2-7 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью — от +15 до +20 градусов, днем — от +26 до +31.

В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ночью — от +16 до +18, днем — от +28 до +30 градусов.

День 5 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году — 6 градусов тепла.