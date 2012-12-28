«На ремонт Провала»: с гостей Липецка в следующем году хотят собрать 300 миллионов рублей туристического налога
В Липецке увеличат ставки земельного налога для жителей частных домов, использующих домовладение под ведение бизнеса
Общество
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41 минуту назад
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«Квадра» пересчитала плату за горячую воду тем, у кого ее не было
Горожанам вернули 28 миллионов рублей.
«В этом году потребители столкнулись с длительным отсутствием горячей воды в период подготовки города к отопительному сезону. Это связано с увеличением объёмов работ на сетях. Об этом говорят и вложения в тепло сетевой комплекс, они выросли на 60% и составили почти 1,5 млрд руб», — рассказали в пресс-службе липецкого филиала компании.
Добавим, что в Липецке к тепловым сетям подключены 2886 домов, получается, что без горячей воды долгое время оставалась почти половина из них.
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