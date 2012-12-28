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315
41 минуту назад
7

«Квадра» пересчитала плату за горячую воду тем, у кого ее не было

Горожанам вернули 28 миллионов рублей.

Компания «Квадра» сделала перерасчет за горячее водоснабжение на сумму 28 миллионов рублей для жильцов 1800 многоквартирных домов Липецка. Перерасчет, как сообщили в пресс-службе компании, сделан для клиентов компании, попавших под ограничения поставки горячей воды сверх утвержденного графика плановых ремонтов.

«В этом году потребители столкнулись с длительным отсутствием горячей воды в период подготовки города к отопительному сезону. Это связано с увеличением объёмов работ на сетях. Об этом говорят и вложения в тепло сетевой комплекс, они выросли на 60% и составили почти 1,5 млрд руб», — рассказали в пресс-службе липецкого филиала компании.

Добавим, что в Липецке к тепловым сетям подключены 2886 домов, получается, что без горячей воды долгое время оставалась почти половина из них.
горячая вода
перерасчет
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Гагарина 2
1 минуту назад
А когда у нас будет отопление? Вы тоже пересчитывать будете? Цензурных слов не осталось.
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Спрутс
4 минуты назад
Это как отключить кислород на 5 минут и получить 1/288 от ежедневной платы
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Липчанин
6 минут назад
Лучше бы на эти деньги трубы поменяли.
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Ужас
7 минут назад
Вот это они гребут с населения!
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КОСМОНАВТОВ 38
13 минут назад
А у кого весь месяц ржавая течет горячая вода, будет перерасчет???
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Гость
15 минут назад
Как быть тем у кого батареи и вода не соответствует нормам. Ведь на наладку системы требуется определённое время они сами писали , а оплата будет по полной.
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Бывший в профсоюзе
30 минут назад
Не половина,а 63%.
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