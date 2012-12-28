«Квадра» пересчитала плату за горячую воду тем, у кого ее не было

Горожанам вернули 28 миллионов рублей.

Компания «Квадра» сделала перерасчет за горячее водоснабжение на сумму 28 миллионов рублей для жильцов 1800 многоквартирных домов Липецка. Перерасчет, как сообщили в пресс-службе компании, сделан для клиентов компании, попавших под ограничения поставки горячей воды сверх утвержденного графика плановых ремонтов.«В этом году потребители столкнулись с длительным отсутствием горячей воды в период подготовки города к отопительному сезону. Это связано с увеличением объёмов работ на сетях. Об этом говорят и вложения в тепло сетевой комплекс, они выросли на 60% и составили почти 1,5 млрд руб», — рассказали в пресс-службе липецкого филиала компании.Добавим, что в Липецке к тепловым сетям подключены 2886 домов, получается, что без горячей воды долгое время оставалась почти половина из них.