Троих полицейских подозревают в покровительстве наркодилеру

Двое сотрудников управления наркоконтроля арестованы на два месяца.

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Двое обвиняемых задержаны, и по ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение третьего устанавливается.



«Приказом УМВД России Липецкой области сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



В Липецке по ходатайству следователя регионального СК России арестованы на два месяца двое полицейских — сотрудников управления наркоконтроля, обвиняемых в превышении полномочий и получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области. Преступление вскрыли оперативники региональных управлений МВД и ФСБ России.«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий в составе группы лиц (п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков, начальник одного из отделов и его заместитель, обнаружив в квартире наркодилера крупную партию подлежащих фасовке наркотических средств, законных мер по пресечению преступной деятельности не приняли. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности предложили наркоторговцу за денежное вознаграждение покровительство незаконному бизнесу. На протяжении двух лет обвиняемые сопровождали наркодилера в места получения и реализации им наркотических средств, принимали меры по недопущению его задержания, получив за это часть от оговоренной суммы взятки общим размером 300 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба следкома.