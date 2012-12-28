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1021
сегодня, 19:35
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Троих полицейских подозревают в покровительстве наркодилеру

Двое сотрудников управления наркоконтроля арестованы на два месяца.

В Липецке по ходатайству следователя регионального СК России арестованы на два месяца двое полицейских — сотрудников управления наркоконтроля, обвиняемых в превышении полномочий и получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области. Преступление вскрыли оперативники  региональных управлений МВД и ФСБ России.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий в составе группы лиц (п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков, начальник одного из отделов и его заместитель, обнаружив в квартире наркодилера крупную партию подлежащих фасовке наркотических средств, законных мер по пресечению преступной деятельности не приняли. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности предложили наркоторговцу за денежное вознаграждение покровительство незаконному бизнесу. На протяжении двух лет обвиняемые сопровождали наркодилера в места получения и реализации им наркотических средств, принимали меры по недопущению его задержания, получив за это часть от оговоренной суммы взятки общим размером 300 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба следкома. 

Двое обвиняемых задержаны, и по ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение третьего устанавливается.

«Приказом УМВД России Липецкой области сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

наркотики
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
вася
7 минут назад
кормовая база сужается, налицо признаки глубокого кризиса в американской экономике
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Дежурный
19 минут назад
Давно пора, справедливость пришла, деньги наркоманские теперь пусть все на адвокатов тратят, дома свои продают
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zzzz
19 минут назад
только троих?
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Ёж
24 минуты назад
Не один наркодилер без полицейской крыши не работает ! Это каждому смертному понятно .
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Доктор Петров
26 минут назад
А, как торговать наркотой без крыши
Ответить
Ком Ментарий
28 минут назад
Что и давно требовалось доказать.
Ответить
Кент
39 минут назад
При продажной власти в регионе всё возможно.
Ответить
Хотели
2 минуты назад
Как в цивилизованных странах? Теперь не жалуйтесь.
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Ссёлки
40 минут назад
Вот из за таких продажный сотрудников,молодёжь становится зависимой от наркоты.Когда уже нашими займутся.
Ответить
Ссёлки
41 минуту назад
Вот из за таких продажный сотрудников,молодёжь становится зависимой от наркоты.Когда уже нашими займутся.
Ответить
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