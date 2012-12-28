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сегодня, 12:33
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Липецкая мэрия купит мощную дробилку для переработки строительных отходов

Это позволит экономить средства на перевозку камня, кирпича, железобетона на утилизацию на стебаевский полигон и зарабатывать на переработке строительного мусора.

На заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности, где обсуждался новый пакет поправок городского бюджета, разгорелся спор о необходимости приобретения мэрией за 150 миллионов рублей дробилки для переработки в щебень строительных отходов.

Депутат Игорь Подзоров поинтересовался, для чего она? Почему 74 миллиона в этом году и 76 миллионов в следующем проводят по статье «рекультивация Орлиного лога», если этот полигон захоронения крупногабаритного мусора, веток и того же строительного мусора уже закрыт и засыпан грунтом?

Из ответа вице-мэра Николая Дергунова следовало, что рядом с Орловским логом МУ «Специализированное предприятие автомобильного транспорта по уборке Липецка» (предшественник МБУ «Управление благоустройства Липецка») ранее добывало песок для зимней посыпки улиц и теперь необходимо рекультивировать оставшийся карьер в силу требований природоохранного законодательства. Поэтому дробилка понадобится в первую очередь для этого, чтобы перерабатывать строительный мусор — битый кирпич, тротуарную плитку, железобетон, а полученным щебнем засыпать карьер. Это позволит сэкономить на вывозе таких отходов на единственный в регионе полигон в Стебаево, находящийся в 40 километрах от города. Также МБУ «Управление благоустройства Липецка» сможет заключать договоры на переработку строительных отходов от хозяйствующих субъектов.

Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев спросил, есть ли проект строительства этого объекта? Выделен ли под организацию работы дробилки земельный участок? Имеется ли техническая возможность подвода туда электричества и воды? Просчитан ли этот бизнес? Будет ли он убыточным или прибыльным?

Оказалось, что никакого проекта нет, а есть пока только желание департамента дорожного хозяйства и благоустройства решить проблему утилизации строительных отходов, которыми засыпаны посадки в пригороде. Сотрудники ведомства изучили опыт Курской области и Подмосковье, где муниципалитеты имеют такие дробилки, сделали пятилетний анализ местного рынка и пришли к выводу о рентабельности такого бизнеса.

— Мы все взвесили и запараллелили процессы создания производства с закупкой и монтажом оборудования, — сказал Николай Дергунов.

Депутатская комиссия одобрила и другие траты 781,1 млн рублей, которые появились в городском бюджете (262,8 миллионов трансферов из областного и федерального бюджетов и 518,3 миллиона рублей собственных доходов.

Так, 130 млн рублей предложено потратить на приобретение аттракционов для Нижнего парка, 79 миллионов — на предоставление субсидии MУП «Липецктеплосеть» для возмещения предприятию, дающему горячую воду и тепло жителям Сокола и Сырского Рудника, затрат, не покрытых доходами, 50 миллионов — на оплату уже выполненных работ по ремонту дворов и внутриквартальных проездов в 9-м, 26-м и 27-м микрорайонах, 30 миллионов — на увеличение с 200 до 500 тысяч рублей суммы единовременной денежной выплаты липчанам, которые заключили или заключат контракт с Минобороны до конца года, 20 миллионов — на приобретение жидких противогололедных реагентов.

Другими расходами мэрии станут 23 млн рублей на повышение оплаты труда отдельных категорий работников учреждений культуры, 22,6 миллиона — на оплату коммунальных услуг детсадам и школам в связи с ростом тарифов, 20 миллионов — на питание детей в детских садах. 4 миллиона рублей потратят на корчевание пней (на сколько пней этих денег хватит, чиновники еще не посчитали). 4 миллиона в этом году и 16 — в следующем израсходуют на капитальный ремонт подземного пешеходного перехода в районе Петровского проезда (работа предполагает восстановление элементов уникальных мозаичных панно).

Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова усомнилась в возможности выделения 10 млн рублей на проведение проектно-изыскательных работ по реконструкции котельной для «Прометея». Оказалось, весь тепловой комплекс «Прометея» передали в муниципальную собственность города, закрепив право хозяйственного ведения за МУП «Липецктеплосеть». Главный аудитор города высказала недовольство этой коллизией, сказав, что спортивно-оздоровительный лагерь находится на балансе области, а территориально расположен в Грязинском районе. Однако представитель прокуратуры был не против того, чтобы проект реконструкции котельной «Прометея» был выполнен за счет средств городского бюджета.

С учетом изменений, бюджет Липецка на 2024 год составит по доходам 28,8 млрд рублей, по расходам — 29,3 миллиарда. Дефицит бюджета — 413,3 млн рублей.
бюджет
Липецкий горсовет
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
вв
20 минут назад
си-4 ..самая мощная дробилка)
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Гость
42 минуты назад
У нас уже купили косилку для водоёмов, только где она. Наверное в оренде у кого-то судя что творится перед мостом и при береговой части реки.
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Только
8 минут назад
Хотел об этой сверхмашине написать и спросить,куда дели?
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Ми
50 минут назад
Ещё ничего путного не построили прежде чем дробить. Мозги как дробленый орех, зима на носу, гтрод весь перерыт.
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Фауст
51 минуту назад
Я тут тоже подсчитал и запаралелил, никак не получается найти пару лямов на восстановление моста через лог на улице 40 лет Октября, но на корчевание пней 4 миллиона нашлись!..
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коля
52 минуты назад
А в Москве .про дробилку супер мощьную .в курсе.че тут наши ворочают))))))))).
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холоп Ванька
54 минуты назад
К дробилке надо еще копалку и черпалку и вывозилку и крепостных человек 5 на обслуживание и работу, барин !
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