«На ремонт Провала»: с гостей Липецка в следующем году хотят собрать 300 миллионов рублей туристического налога

Под обложение попадут постояльцы 40 гостиниц. За сутки проживания с них будут дополнительно взимать 100 рублей налога.

На комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета начали обсуждать введение нового налога — туристического. Председатель Счетной палаты Марина Зиборова спросила у главного финансиста мэрии Татьяны Григоровой, когда появится такой налог? Из ответа следовало, что уже в 2025 году.— Мы представим в горсовет проект Положения о туристическом налоге в ноябре, — сказала председатель департамента финансов мэрии.GOROD48 выяснил, что в Липецке пока что только формируется база для взимания такого налога. Пока известно, что облагать им будут иногородних постояльцев 40 гостиниц (липчанам налог не грозит). Ставка налога определена ФНС: не больше 1% от суточной цены номера, но не менее 100 рублей в сутки. В 2025 году мэрия намерена получить 300 миллионов рублей доходов от туристического налога.— Эти средства будут попадать в городской бюджет. Взносы пойдут на развитие инфраструктуры и туристического бизнеса. На другие цели муниципалитеты потратить такие доходы не имеют права, — прокомментировали введение налога GOROD48 в мэрии.Туристический налог для Липецка, это, конечно, смешно, ведь у нас не на что смотреть. По данным Росстата, кстати, в январе-августе этого года турпоток в Липецкую область сократился на 130,8 тысячи туристов по сравнению с 2023-м. Мы — не Санкт-Петербург, не здравницы Северного Кавказа и даже не Воронеж. С городом на Неве нас роднит разве что официальная дата основания города и имя первого российского императора, с Пятигорском — минеральная вода, которая доступна для посетителей бювета в Нижнем парке с 10:00 до 20:00. Провалов у нас, конечно, много — на каждой улице с десяток, но своего главного Провала, достопримечательность, на ремонт которого сшибал с туристов пятаки предприимчивый Остап Бендер, у нас нет. Но сто рублей плюсом к цене номера вынь турист, да положь!Однако в мэрии говорят о Липецке как о туристической Мекке. По данным чиновников, в прошлом году в городе побывали 457 тысяч туристов. Вот только записывают в них всех иногородних, прибывших в Липецк по разным причинам на автобусах и поездах и тех, кто останавливался в гостиницах. Всякий раз, когда в горсовете обсуждают туризм, депутаты задаются вопросами, что бы такого эксклюзивного предложить гостям города, но теряются в догадках. В последний раз в июле депутат Евдокия Бычкова спросила коллег, что может забрать с собой из Липецка, например, житель Саратова?— Пряники! Чай! Мед! — накидывали варианты ее коллеги.— Эмоции! — добавил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.— Надо, чтобы гости города увозили из Липецка что-то металлическое! — воскликнула Бычкова, намекая на то, что это город металлургов.Ранее, при мэре Сергее Иванове, в городской администрации признавали, что туризм в Липецке находится в зачаточном состоянии. Тогда та же Евдокия Бычкова почему-то поставила в пример нашему городу... полуторамиллионную Казань! Но Казань — это город с тысячелетней историей. Это Кремль и набережная, падающая как в Пизе башня Сююмбике, храм Всех религий, несколько красивейших мечетей и православных соборов, стадион «Казань-Арена», аквапарк, река Волга, озера... А на что туристам смотреть в Липецке? Все наши достопримечательности — площадь Петра Великого, Нижний и Верхний парки, Древнеуспенскую церковь, Быханов сад — можно обойти за час. Ну, еще час потратить на зоопарк.В 2016 году депутат Владимир Хожайнов, директор «Форест-парка», «веревочного городка» в Задонском районе, говорил о том, что Липецку нужны свои «мульки» для привлечения туристов! Ими он назвал «уникальную минеральную воду», «промышленность — люди с удовольствием приедут смотреть, как плавят сталь», «шикарный авиацентр», санаторий.— «Липецкая матрешка» в виде бутылки водки была когда-то, — бросил тогда свои пять копеек в копилку туристических заманух депутат Владимир Скуридин.Но на этом, собственно, депутаты тогда и выдохлись. Сегодня самая свежая идея — развитие города, как семейного туристического центра.— Мы подбираем локации, интересные крупным инвесторам. Нам важно, чтобы люди, отдыхали там, где живут и работают. Мы должны думать о людях, которые тут. Мы говорим о переходе от промышленного туризма, от делового, к семейному. Приехали к нам люди по рабочим вопросам, привезли семью, и она тут должна провести достойно время, — таким является содержание идеи по словам вице-мэра Ирины Артемовой.