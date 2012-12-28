Бледная поганка расплодилась в лесах области — как четверть века назад

От отравления бледной поганкой погибли уже два жителя региона. Миколог Людмила Сарычева рассказала, как отличить поганку, с чем связано ее обилие в лесах области и стоит ли рисковать, собирая условно-съедобные грибы.