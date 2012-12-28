Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Тело 18-летнего юноши нашли у ЖК «Парус»
Происшествия
Лесники нашли заплутавшую пару с собачкой
Общество
16-летний водитель мопеда погиб в столкновении с легковушкой
Происшествия
Трактор задавил мужчину в Усманском округе
Происшествия
Как выбрать спелый арбуз?
Говорит Липецк
Еще один человек умер в Липецкой области от отравления грибами
Общество
Сегодня в Липецке: день одиноких женщин, сколько продержится средний липчанин после увольнения с работы
Общество
Больше чем сотня домов завтра останется без воды: на Первомайской подключают новый трубопровод
Общество
В центре Липецка и на его окраинах отключат холодную воду
Общество
11 килограммов мефедрона перехвачены в Москве: часть наркотика предназначалась Липецку
Происшествия
Читать все
В доме на Звездной платежи за ОДН выросли более чем в три раза
Общество
16-летний водитель мопеда погиб в столкновении с легковушкой
Происшествия
Сколько денег вы готовы потратить на сборы ребёнка к школе?
Говорит Липецк
В больницу поступила еще одна отравившаяся бледной поганкой
Общество
Бледная поганка расплодилась в лесах области — как четверть века назад
Общество
Над Липецкой областью перехвачены БПЛА
Происшествия
Резидент ОЭЗ «Липецк» вместо инвестиций в ее развитие занимался майнингом
Общество
30 человек жильцов пятиэтажки эвакуированы из-за замыкания
Происшествия
«Спешила на вокзал и выехала задним ходом»: женщина пойдет под суд за гибель водителя мопеда
Происшествия
Более 130 сотрудников НЛМК боролись за звание лучшего водителя грузового автомобиля
НЛМК Live
Читать все
Общество
917
сегодня, 12:07
3

Бледная поганка расплодилась в лесах области — как четверть века назад

От отравления бледной поганкой погибли уже два жителя региона. Миколог Людмила Сарычева рассказала, как отличить поганку, с чем связано ее обилие в лесах области и стоит ли рисковать, собирая условно-съедобные грибы.

В Липецкой области впервые с 2022 года отмечены смерти от отравления грибами: 31 июля и 4 августа в БСМП умерли 52-летний мужчина и  73-летняя женщина. Оба отравились бледной поганкой. По словам заведующей лабораторией микологии заповедника «Галичья гора» Людмилы Сарычевой, в лесах области — обилие бледной поганки. Этому способствовали цикл развития грибов и погода: жара после похолодания. Нынешний год напоминает 1999 и 2000, когда также были массовые отравления грибами.

Бледная поганка — Amanita phalloides — встречается с средины июля и до конца октября в березовых и дубовых рощах, в хвойных лесах и лесополосах. Молодую поганку легко спутать с шампиньоном или толкачиком, а позже — с сыроежкой или зеленушкой, расказала Людмила Сарычева.

У бледной поганки гладкая шляпка диаметром около 10 сантиметров и разнообразная окраска: от грязно-белой, до желтовато-оливковой. Под шляпкой частые белоснежные пластинки. Прямая ножка высотой до 12 сантиметров в основании утолщена и одета мешковидным чехлом. Еще один важный признак — ножку поганки опоясывает широкое бахромчатое кольцо, свисающее в виде воротничка.

— Одной шляпки бледной поганки достаточно, чтобы серьезно отравиться. Противоядия не существует. Человеку можно помочь, если он своевременно обратится к врачу, — предупредила Людмила Сарычева.

При этом смертельно опасный гриб полезен для деревьев. Он образует микоризу с их корнями, то есть помогает им существовать.

Липчане травятся не только бледной поганкой, но и условно-съедобными грибами, собирать которые Людмила Сарычева не рекомендует — иммунитет человека изменился, и такие грибы стали опасны.

Отравиться можно и съедобными грибами. Из-за резкой смены погоды грибы могут накапливать вещества, идентичные трупным ядам. Чем мясистее гриб, тем больше в нем может быть таких веществ. Опасными могут быть и часто встречающиеся в лесах желтокожие шампиньоны, так что в корзину их лучше не добавлять.

— Собирайте только те грибы, которые вы хорошо знаете, например, подберезовики, маслята. Берите молодые грибы. Не ходите в лес в жаркую погоду, подождите, пока станет прохладнее, — посоветовала Людмила Сарычева.
отравление грибами
0
0
0
3
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Animal planet.
13 минут назад
Ещё бесит когда в гости приходишь,на столе грибы,типа попртбуц грибы,сами собирали Хотя знают что я их не ем. Ещё и с собой дают,но я выбрасываю. Недавно открыл банку, стыдно стало ,это все таки труд. Попробовал ,2 ложки,они вкусные,в сопливом маринаде,потом почти всю ночь не спал,боялся прозевать симптомы отравления. Это того не стоит. Все грибы из банок в помойку!!!!
Ответить
да ладно
26 минут назад
бордюры и плитка расплодились в Липецке гораздо сильнее
Ответить
ттт
сегодня, 12:22
могли бы и фоты грибов показать
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить