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Общество
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сегодня, 12:07
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Бледная поганка расплодилась в лесах области — как четверть века назад
От отравления бледной поганкой погибли уже два жителя региона. Миколог Людмила Сарычева рассказала, как отличить поганку, с чем связано ее обилие в лесах области и стоит ли рисковать, собирая условно-съедобные грибы.
Бледная поганка — Amanita phalloides — встречается с средины июля и до конца октября в березовых и дубовых рощах, в хвойных лесах и лесополосах. Молодую поганку легко спутать с шампиньоном или толкачиком, а позже — с сыроежкой или зеленушкой, расказала Людмила Сарычева.
У бледной поганки гладкая шляпка диаметром около 10 сантиметров и разнообразная окраска: от грязно-белой, до желтовато-оливковой. Под шляпкой частые белоснежные пластинки. Прямая ножка высотой до 12 сантиметров в основании утолщена и одета мешковидным чехлом. Еще один важный признак — ножку поганки опоясывает широкое бахромчатое кольцо, свисающее в виде воротничка.
— Одной шляпки бледной поганки достаточно, чтобы серьезно отравиться. Противоядия не существует. Человеку можно помочь, если он своевременно обратится к врачу, — предупредила Людмила Сарычева.
При этом смертельно опасный гриб полезен для деревьев. Он образует микоризу с их корнями, то есть помогает им существовать.
Липчане травятся не только бледной поганкой, но и условно-съедобными грибами, собирать которые Людмила Сарычева не рекомендует — иммунитет человека изменился, и такие грибы стали опасны.
Отравиться можно и съедобными грибами. Из-за резкой смены погоды грибы могут накапливать вещества, идентичные трупным ядам. Чем мясистее гриб, тем больше в нем может быть таких веществ. Опасными могут быть и часто встречающиеся в лесах желтокожие шампиньоны, так что в корзину их лучше не добавлять.
— Собирайте только те грибы, которые вы хорошо знаете, например, подберезовики, маслята. Берите молодые грибы. Не ходите в лес в жаркую погоду, подождите, пока станет прохладнее, — посоветовала Людмила Сарычева.
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