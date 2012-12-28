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Жильцы домов Папина, 21, 23, 25, 21/3 прислали GOROD48 видео с раскопками во дворе.— Здесь как парило и лило, так парит и льет. Ни техники, ни людей, ждите отопления! — говорит голос за кадром.Отопительный сезон в Липецке продолжается 11-й день. И все это время GOROD48 пишут мерзнущие липчане.«По улице Циолковского, 15 так и не дали отопление, привлеките внимание нашей администрации, так как УК «Тримф- Л» совершенно ничего не делает, окна разбитыми стоят, двери без стекол, бардак полный», — попросил Андрей.«С августа у нас нет горячей воды, и соответственно отопления. УК «Вариант» ссылается на «Квадру» и наоборот. Нигде не можем найти вразумительного ответа. Сколько мы ещё будем мёрзнуть? Нас совсем не считают за людей. Адрес улица Мичурина, дом 28», — крик о помощи от Натальи.«Когда нас услышат? По улице Липовской дом 6 нет отопления и горячей воды вот уже 4 месяца. На местах «аварии» нет никаких движений. Надзорные органы не дают реакции на жалобы жителей. Жильцы вынуждены кутаться в тёплые вещи, стены угловых квартир отсырели. Когда наконец-то будет хоть какое-то движение к подаче тепла и необходимых ресурсов?», — возмущается Елена.«Наши специалисты обеспечили подачу тепла в контуре своих теплоисточников согласно утвержденному графику. 99% домов уже получили тепло. Однако по ряду причин в некоторых домах отсутствует горячая вода и отопление. Это связано с выявленными повреждениями на сетях при пуске теплоносителя. Наши ремонтные бригады в постоянном режиме их устраняют. В ближайшие дни мы завершим выявленные на сетях после пуска тепла повреждения», — так ответили в пресс-службе Липецкого филиала компании «Квадра» на вопрос сколько в Липецке домов без горячей воды и отопления.