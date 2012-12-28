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сегодня, 09:59
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«Ждите отопления!»

Жильцы домов Папина, 21, 23, 25, 21/3 прислали GOROD48 видео с раскопками во дворе. 



— Здесь как парило и лило, так парит и льет. Ни техники, ни людей, ждите отопления! — говорит голос за кадром.







Отопительный сезон в Липецке продолжается 11-й день. И все это время GOROD48 пишут мерзнущие липчане.

«По улице Циолковского, 15 так и не дали отопление, привлеките внимание нашей администрации, так как УК «Тримф- Л» совершенно ничего не делает, окна разбитыми стоят, двери без стекол, бардак полный», — попросил Андрей.

«С августа у нас нет горячей воды, и соответственно отопления. УК «Вариант» ссылается на «Квадру» и наоборот. Нигде не можем найти вразумительного ответа. Сколько мы ещё будем мёрзнуть? Нас совсем не считают за людей. Адрес улица Мичурина, дом 28», — крик о помощи от Натальи.

«Когда нас услышат? По улице Липовской дом 6 нет отопления и горячей воды вот уже 4 месяца. На местах «аварии» нет никаких движений. Надзорные органы не дают реакции на жалобы жителей. Жильцы вынуждены кутаться в тёплые вещи, стены угловых квартир отсырели. Когда наконец-то будет хоть какое-то движение к подаче тепла и необходимых ресурсов?», — возмущается Елена.

«Наши специалисты обеспечили подачу тепла в контуре своих теплоисточников согласно утвержденному графику. 99% домов уже получили тепло. Однако по ряду причин в некоторых домах отсутствует горячая вода и отопление. Это связано с выявленными повреждениями на сетях при пуске теплоносителя. Наши ремонтные бригады в постоянном режиме их устраняют. В ближайшие дни мы завершим выявленные на сетях после пуска тепла повреждения», — так ответили в пресс-службе Липецкого филиала компании «Квадра» на вопрос сколько в Липецке домов без горячей воды и отопления.
отопление
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Космонавтов, 49/1
1 минуту назад
Нет отопления!
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Ольга
12 минут назад
Достоевского, 71 - нет горячей воды и отопления с 15 октября
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ольга
28 минут назад
Гагарина дом 6. НЕТ ОТОПЛЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Даша
39 минут назад
Малые ключи2, ещё нет отопления и неизвестно когда , уже обращались куда только можно, результата нет.
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Липчанин76
42 минуты назад
Даже природа смиловалась над липчанами, потеплело, а управляшки, квадры и мэрия плевали на население, для них главное статистика, деньги, отчеты и рапорта. Типа 99,9% домов отапливается, значит можно сидеть на попе ровно и плевать в потолок в теплом кабинете. А у меня в тоже время разыгрались хронические заболевания на фоне проживания в холодном помещении, трачу деньги на малоэффективное электроотопление, лекарства, теряю годы своей жизни.
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когда
48 минут назад
на меркулова 8 и 8а дадут горячую воду и тепло. С понедельника не могут аварию устранить.
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Внушаемый
51 минуту назад
По классике: тепла нет ,но вы держитесь ! Полгода лета ,премии хоть получали ?
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Пешеход
52 минуты назад
Всё будет хорошо. До весны немного осталось.
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Космонавтов 38
53 минуты назад
Нет горячей воды!!!! Нет отопления !!!!!
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Сергей
57 минут назад
Ждите счета за отопление))))
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Они с Луны?!
11 минут назад
Коммент не уместен, прям все дураки!?
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