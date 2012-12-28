В Нижнем парке или у «взлетки»: в мэрии решают, где установить аттракционы

Самым дискуссионным вопросом при обсуждении нового пакета изменений муниципального бюджета на профильной комиссии Липецкого горсовета стала трата 130 миллионов рублей на приобретение и монтаж в Нижнем парке партии аттракционов.