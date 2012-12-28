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51 минуту назад
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В Нижнем парке или у «взлетки»: в мэрии решают, где установить аттракционы

Самым дискуссионным вопросом при обсуждении нового пакета изменений муниципального бюджета на профильной комиссии Липецкого горсовета стала трата 130 миллионов рублей на приобретение и монтаж в Нижнем парке партии аттракционов.

Волну поднял заместитель председателя горсовета Евгений Павлов. Он спросил, просчитан ли этот проект экономически?

— Это большой инвестиционный проект. Насколько он просчитан, окупаем? Или, условно говоря, все это во благо горожан, катайтесь! Я к чему это говорю? Будут ли при аттракционах туалет? В Нижнем парке детям категорически противопоказано ходить в тот туалет, который там есть. Он похож на туалет при сельском аэродроме где-нибудь на Кубе. Кто про это будет думать?

Председатель департамента культуры и туризма мэрии Ирина Хожаинова призналась, что проект парка аттракционов пока в проработке, что пока есть три его концепции. Она сказала лишь, что аттракционы покупает МАУК «Культурные пространства Липецка» и они будут принадлежать этому подведомственному департаменту учреждению.

Депутат Игорь Подзоров спросил, где разместят аттракционы? Если на месте прежних, то не обойтись без сноса деревьев и перекапывания асфальта и плитки.

По словам вице-мэра Светланы Сурмий, департамент градостроительства и архитектуры пока сам не знает, где разместят девять аттракционов — там, откуда их убрали во время реконструкции парка, или же в районе «взлетки». Прорабатываются, по ее словам, сразу оба варианта. Сама же вице-мэр за то, чтобы сохранить парк в его новом, уже привычном горожанам виде, чтобы не рыть траншеи под кабели электропитания и не разрушать плиточное покрытие — аттракционы можно установить на заросшей самосевом пустоши у «взлетки».

— Эта тема очень дискуссионная. Нужно больше гласности, — сказал Игорь Подзоров.

Напомним, что в начале августа мэр Липецка Роман Ченцов заявил, что хочет восстановить прежнюю славу Нижнего парка как места семейного отдыха. В разговоре с GOROD48 он сказал, что уже отобран десяток современных аттракционов, которые будут приобретены в Китае. Торги на покупку аттракционов МАУК «Культурные пространства Липецка» объявил на прошлой неделе, в конкурсной документации значатся «Семейные американские горки», «Карусель с лошадками», «Цепочная карусель», «Детская цепочная карусель», «Вращающаяся машина», «Маятник», «Летающее диско», «Башня свободного падения» и батут «Банджи».

По данным GOROD48, предыдущий мэр Евгения Уваркина просила своего преемника оставить парк таким, каким она его сделала, а аттракционы установить в районе «взлетки».

Ранее, в январе этого года, на встрече с представителями госкопорации «ВЭБ.РФ» и Агентства стратегических инициатив тогда глава Липецка Евгения Уваркина рассказала о нескольких проектах, которые ей хотелось бы реализовать с помощью частных инвесторов. В частности, о преобразовании Зеленого острова в остров «Зеленое Ядро» и всероссийском парке аттракционов «Летающий лис» в районе «взлетки». Объем инвестиций в тематический парк «Летающий лис» был оценен в 1 млрд рублей. Источниками их возврата назывались выручка от платы концедента, продажи билетов, работы фудкортов.

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Еще ранее мэр вынашивала планы строительства в том же районе масштабного парка аттракционов от одного из законодателей мод в производстве аттракционов, итальянской компании «Zamperla». На его проектирование потратилась компания «Трио», которой ранее руководила Уваркина, но три миллиона рублей канули в Лету: сначала планам помешал ковид, затем — СВО.

Еще ранее, в 2019-м, Евгения Уваркина оценила туристический потенциал Липецка в… 14 миллионов человек! Ровно столько живет в Центральном Черноземье и ближайших областях. «Самый крутой в России тематический парк аттракционов» мэр хотела начать строить за кредитные средства уже в 2020 году в дикой части Нижнего парка (за зоопарком и памятником народовольцам). По мнению главы Липецка, в 2023 году парк должен был выйти на самоокупаемость. Тогда, по мнению Уваркиной, мэрия перестала бы вовсе тратиться на содержание всех городских парков — прибыли парка аттракционов хватило бы на все расходы.
Нижний парк
аттракционы
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Комментарии (10)

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Сначала новые
vlad
20 минут назад
Отличная идея "на взлётке". Хорошая панорама комбината, пусть видят, чем мы дышим.
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Задолбали
30 минут назад
Оставьте парк в покое! Итак не осталось мест, где погулять спокойно среди деревьев. Лучше расчистите каналы и сам парк от бурелома, посадите новые деревья. И самое главное -сделайте нормальный СОРТИР! Какие туристы, блин , когда нет такого значимого объекта.
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Ссёлки
33 минуты назад
Как там Вам можно о дыхать при такой загазованости в этом Нижнем парке.Его давно пора к нам выносит,у нас чисто экологический микрорайон.Луга и участки под строительтсво заросли бурьяном,места полно.А если мэтро запустите,то народ потянется к нам.Ждём этого проекта.
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Ссёлки
34 минуты назад
Как там Вам можно о дыхать при такой загазованости в этом Нижнем парке.Его давно пора к нам выносит,у нас чисто экологический микрорайон.Луга и участки под строительтсво заросли бурьяном,места полно.А если мэтро запустите,то народ потянется к нам.Ждём этого проекта.
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Да…
35 минут назад
«Или, условно говоря, все это во благо горожан, катайтесь!». Вот оно, отношение к горожанам! Не дай Бог что-то сделать им во благо. Печально.
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Зоркий
35 минут назад
А с чего вообще решили, что детям нужны аттракционы? Детям нужны современные детские площадки, которых по городу раз-два и обчелся. А это железное убожище как в парке победы по 500 руб. с рыла за 130 млн. руб. пусть мэр поставит у себя на даче
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житель центра
36 минут назад
Какие летающие лисы, он даже контейнеры убрать не может!
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Человечность
37 минут назад
Тепла нет дома у людей, а они об аттракционах думают! Дайте тепло!
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Сергей
39 минут назад
Шары закатывать тоже надо уметь!
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Полезным чем нибудь
41 минуту назад
Они не жалают заняться?
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