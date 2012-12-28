Мошенники предлагают липчанам поверить счетчики и угрожают штрафами

Их цель — получить деньги, или доступ к персональным данным, предупреждает ГЖИ.

В Липецкой области участились случаи мошенничества с поверкой счётчиков и «жилищными проверками», предупредили в Государственной жилищной инспекции.Схема проста. Мошенники раскладывают в почтовые ящики листовки, очень похожие на официальные уведомления, а также звонят с требованием поверить счетчик, угрожая штрафами. Стоимость фиктивных услуг составляет от 5 000 до 10 000 рублей.В Госжилинспекции заверили, что официальные организации не рассылают предписания таким способом, а при личном общении не давят на людей и тем более не торопят их. Дату очередной поверки счетчиков можно узнать с помощью Госуслуг.Проводить же поверку имеют право только организации с государственной аккредитацией.