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«Спешила на вокзал и выехала задним ходом»: женщина пойдет под суд за гибель водителя мопеда
«Спешила на вокзал и выехала задним ходом»: женщина пойдет под суд за гибель водителя мопеда
Общество
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сегодня, 15:32
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Мошенники предлагают липчанам поверить счетчики и угрожают штрафами
Их цель — получить деньги, или доступ к персональным данным, предупреждает ГЖИ.
Схема проста. Мошенники раскладывают в почтовые ящики листовки, очень похожие на официальные уведомления, а также звонят с требованием поверить счетчик, угрожая штрафами. Стоимость фиктивных услуг составляет от 5 000 до 10 000 рублей.
В Госжилинспекции заверили, что официальные организации не рассылают предписания таким способом, а при личном общении не давят на людей и тем более не торопят их. Дату очередной поверки счетчиков можно узнать с помощью Госуслуг.
Проводить же поверку имеют право только организации с государственной аккредитацией.
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