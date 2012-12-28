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Общество
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сегодня, 09:06
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Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Они уже пошли, что с ними делать?
Как со всем этим быть, мы расскажем в рубрике «Четыре сезона» — на своём опыте и опыте тех, кто годами огородничает, рыбачит, маринует, квасит и готовит. Ждём и ваших, наши дорогие читатели, историй, рецептов и советов! Первый выпуск «Четырёх сезонов» перенесёт многих в детство: мы готовили кабачковую икру «как в магазине» — по рецепту с «тем самым» вкусом!
Что ж, наступило то самое время, когда люди приветствуют друг друга грозным вопросом: «Тебе кабачок нужен?». Не спешите отказываться. Приготовление кабачковой икры по простейшему рецепту, который можно назвать «магазинным» или «советским», займёт совсем немного времени. Зато какая бездна вкуса, какие воспоминания!
В прошлом году мы спрашивали липчан, стоит ли ограничить раздачу кабачков законом. И оказалось, что кабачковое цунами — не выдумка из интернетов: многие приняли шуточный опрос всерьёз
Итак, нам потребуются: 6 килограммов кабачков в чистом весе (уже очищенных от кожуры и семечек), 2,5 кило лука, 2 килограмма моркови, полкило томатной пасты, столовая ложка 9%‑ного уксуса (его добавляют минут за 10 до готовности), а также 6 чайных ложек соли, 5 столовых ложек сахара, растительное масло для обжаривания лука и моркови — нужно примерно 400 миллилитров.
Кабачки у нас свойские.
А вот морковь и лук нам пришлось покупать. За ними мы отправились к бабушкам на Заводскую площадь — сокольский стихийный рынок. У бабушек морковка молоденькая, красивая, так же как и лук-головка, и вид у них товарный, но они не очень крупные. Так что, послушав жалобы женщин-садоводов о том, как «гоняют нас здесь, а деваться нам некуда», за морковью и репчатым луком мы пошли в ближайший сетевой магазин. И кстати, по поводу рынка: существует он на Заводской площади испокон веков, и почему вместо того чтобы разгонять, не внести бы его в перечень объектов культурного наследия и охранять как генетический код сокольцев, а также жителей ближайших Ситовки, Ильино, Никольского, Воскресеновки, Введенки, Сёлок?
Но вернёмся к икре. Все ингредиенты в сборе — начинаем готовить.
Сначала чистим кабачки от кожуры: молодые — овощечисткой, а затесавшийся к ним переросток с дубовой коркой — ножом.
Пропускаем через мясорубку морковь и шинкуем лук. Затем всё это обжариваем на подсолнечном масле.
Лук обжариваем так, чтобы он больше тушился. Точно так же пассеруем морковь.
С кабачками проще: их нужно порезать кубиками и отварить. Но не до полного размягчения, а оставляя слегка сыроватыми.
Затем лук, морковь и кабачки разбиваем в однородную массу блендером или в кухонном комбайне, дав им предварительно немного остыть.
Мы попробовали блендер и комбайн. Если честно, консистенция, полученная в комбайне, нам понравилась больше.
Смешиваем перетёртые овощи в одной кастрюле. Лучше, если это будет посудина из пищевого алюминия или с антипригарным покрытием, высокими бортами и крышкой, так как при кипении икра бурлит не хуже гейзера. Без крышки может дострелить до потолка или испачкать плиту.
В овощную массу добавляем соль и сахар, томатную пасту и, помешивая, варим около часа. Минут за десять до окончания варки добавляем столовую ложку 9-процентного уксуса.
Раскладываем икру ещё горячей в стерилизованные баночки.
Если готовим на зиму, то ещё на полсуток‑сутки укрываем тёплым покрывалом, курткой, тулупом и т. д. (некоторые любят банки переворачивать, ставя их на крышку). И только потом, остывшими после стерилизующей «бани», убираем в холодильник, на антресоли, под кровать, опускаем в погреб, угощаем тёщу с тестем, свекровь со све́кром, золовку и деверя, свояков, родителей, знакомых, коллег по работе. Поверьте: если кабачки у вас возьмут из вежливости, а дальше они могут отправиться в длительное путешествие, которое в конце концов закончится на помойке, то готовая икра обрадует всех гораздо больше и дальше тех, кого угостили, не уйдёт.
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