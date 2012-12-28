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3460
сегодня, 09:06
23

Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис

Они уже пошли, что с ними делать?

Природа живёт по своему календарю, и каждый сезон приносит свои радости. В июле — это урожайное изобилие. Кабачки на грядках уже растут так, что успевай только собирать и куда-то пристраивать, грибы в лесу сами прыгают в корзину, а вишни и абрикосы совсем недавно гнули ветки до земли. Тучи мотыльков-подёнок собираются над реками, и рыба клюёт на голый крючок, только успевай забрасывать удочки.

Как со всем этим быть, мы расскажем в рубрике «Четыре сезона» — на своём опыте и опыте тех, кто годами огородничает, рыбачит, маринует, квасит и готовит. Ждём и ваших, наши дорогие читатели, историй, рецептов и советов! Первый выпуск «Четырёх сезонов» перенесёт многих в детство: мы готовили кабачковую икру «как в магазине» — по рецепту с «тем самым» вкусом!

Что ж, наступило то самое время, когда люди приветствуют друг друга грозным вопросом: «Тебе кабачок нужен?». Не спешите отказываться. Приготовление кабачковой икры по простейшему рецепту, который можно назвать «магазинным» или «советским», займёт совсем немного времени. Зато какая бездна вкуса, какие воспоминания!



В прошлом году мы спрашивали липчан, стоит ли ограничить раздачу кабачков законом. И оказалось, что кабачковое цунами — не выдумка из интернетов: многие приняли шуточный опрос всерьёз

Итак, нам потребуются: 6 килограммов кабачков в чистом весе (уже очищенных от кожуры и семечек), 2,5 кило лука, 2 килограмма моркови, полкило томатной пасты, столовая ложка 9%‑ного уксуса (его добавляют минут за 10 до готовности), а также 6 чайных ложек соли, 5 столовых ложек сахара, растительное масло для обжаривания лука и моркови — нужно примерно 400 миллилитров.

Кабачки у нас свойские. 

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А вот морковь и лук нам пришлось покупать. За ними мы отправились к бабушкам на Заводскую площадь — сокольский стихийный рынок. У бабушек морковка молоденькая, красивая, так же как и лук-головка, и вид у них товарный, но они не очень крупные. Так что, послушав жалобы женщин-садоводов о том, как «гоняют нас здесь, а деваться нам некуда», за морковью и репчатым луком мы пошли в ближайший сетевой магазин. И кстати, по поводу рынка: существует он на Заводской площади испокон веков, и почему вместо того чтобы разгонять, не внести бы его в перечень объектов культурного наследия и охранять как генетический код сокольцев, а также жителей ближайших Ситовки, Ильино, Никольского, Воскресеновки, Введенки, Сёлок?

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Но вернёмся к икре. Все ингредиенты в сборе — начинаем готовить.

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Сначала чистим кабачки от кожуры: молодые — овощечисткой, а затесавшийся к ним переросток с дубовой коркой — ножом.

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Пропускаем через мясорубку морковь и шинкуем лук. Затем всё это обжариваем на подсолнечном масле.

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Лук обжариваем так, чтобы он больше тушился. Точно так же пассеруем морковь.

С кабачками проще: их нужно порезать кубиками и отварить. Но не до полного размягчения, а оставляя слегка сыроватыми.

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Затем лук, морковь и кабачки разбиваем в однородную массу блендером или в кухонном комбайне, дав им предварительно немного остыть.

Мы попробовали блендер и комбайн. Если честно, консистенция, полученная в комбайне, нам понравилась больше. 

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Смешиваем перетёртые овощи в одной кастрюле. Лучше, если это будет посудина из пищевого алюминия или с антипригарным покрытием, высокими бортами и крышкой, так как при кипении икра бурлит не хуже гейзера. Без крышки может дострелить до потолка или испачкать плиту.

В овощную массу добавляем соль и сахар, томатную пасту и, помешивая, варим около часа. Минут за десять до окончания варки добавляем столовую ложку 9-процентного уксуса.

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Раскладываем икру ещё горячей в стерилизованные баночки.

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Если готовим на зиму, то ещё на полсуток‑сутки укрываем тёплым покрывалом, курткой, тулупом и т. д. (некоторые любят банки переворачивать, ставя их на крышку). И только потом, остывшими после стерилизующей «бани», убираем в холодильник, на антресоли, под кровать, опускаем в погреб, угощаем тёщу с тестем, свекровь со све́кром, золовку и деверя, свояков, родителей, знакомых, коллег по работе. Поверьте: если кабачки у вас возьмут из вежливости, а дальше они могут отправиться в длительное путешествие, которое в конце концов закончится на помойке, то готовая икра обрадует всех гораздо больше и дальше тех, кого угостили, не уйдёт.

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Связаться с авторами рубрики: boss@gorod48.ru
четыре сезона
кабачки
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Комментарии (23)

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Вода
сегодня, 15:53
Насмеялась от души. Каждый говорил по - своему интересно Я не считаю кабачок за серьезную еду. Росла в деревне, на 40 сотках никогда не сажали. Лет 10 назад, их объевшись, однажды впервые купив, но скорее всего из-за растительного масла было плохо, их никогда больше есть не собираюсь.
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смешно
сегодня, 14:12
как пережить бордюрно-плиточный апокалипсис? очень хочется что бы все чинуши добирались на работу на велосипеде - чтобы понять всю народную любофф к их "деятельности", и чтобы зарплату им выдавали бордюрами и плиткой!!!! и пенсию!!!!
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фальшивому садоводу
сегодня, 13:45
Если бы ты работал всю неделю, то на выходной хотел бы только отдохнуть, а не корячится на даче с картохой и кабачками. А если бы корячился на саду, то не сидел бы в комментах с "умными" рассуждениями про бездельников. Похоже, что комментарии в интернетах - твоя работа :)
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Да уж
сегодня, 13:39
Хоть бы кто-нибудь кабачком угостил.
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Уборщица
сегодня, 13:33
Мне соседка кабачки отдала даром. Закрыла в банки их как огурцы на зиму. Огурцы то ли смогу купить на закрытие , то ли нет. Дорого продают, если закрывать их. Рублей по 50 за кило можно былобы закрыть, но таких цен нет.
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Пенс
сегодня, 13:24
Мы уж месяц как кушаем кабачки из своего сада. Жар те, парьте, икру делайте на здоровье!
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Лок
сегодня, 12:23
В 5ке дорогие кабачки не укупишь, так если на праздник побаловать...
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ГОСТЬ53
сегодня, 12:20
Спасибо!
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Дачница
сегодня, 12:17
Садоводу, а за дачу 5 тысяч отдать нужно взноса. До садового автобуса доехать за 35 рублей туда и обратно. А то все у вас бесплатно. Не бросаю дачу так как память предков. Но овчинка выделки не стоит. Каждый год содержать тяжелее с такими ценами
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Неравнодушный горожанин
сегодня, 16:41
Я бросил этот "сад". Не стоит овчинка выделки.
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Садовод
сегодня, 11:51
Всё можно пережить, если самим выращивать кабачки, картошку, черешню, клубнику. Не сидеть в комментах, а ездить на сад хотя бы по выходным на бесплатном автобусе. Бездельники напишут, что это не реально. Ну и пусть пишут и злятся ценам.
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