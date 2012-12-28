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30 минут назад
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Аттракционы: в парке или у взлетки?
На днях в горосовете спорили, где устанавливать закупаемые для Нижнего парка аттракционы. Мы спросили липчан, где они хотели бы видеть американские горки и карусели.
Напомним, что МАУК «Культурные пространства Липецка» проводит тендер на поставку девяти аттракционов для Нижнего парка. Начальная цена контракта 130 миллионов рублей, самый дорогой из аттракционов — «Семейные американские горки».
22 октября депутаты городского Совета предложили мэрии подумать над размещением этих аттракционов за пределами центральной части парка— у т. н. «взлетки». По словам вице-мэра Светланы Сурмий, администрация города обсуждает оба варианта размещения аттракционов. Сама же она считает, что стоит сохранить парк в его новом, уже привычном горожанам виде, чтобы не рыть траншеи под кабели электропитания и не разрушать плиточное покрытие.
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