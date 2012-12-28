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Аттракционы: в парке или у взлетки?
ПозиTиV
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ПозиTиV
160
30 минут назад
2

Аттракционы: в парке или у взлетки?

На днях в горосовете спорили, где устанавливать закупаемые для Нижнего парка аттракционы. Мы спросили липчан, где они хотели бы видеть американские горки и карусели.

Мнения липчан разделились почти поровну: те, кто хотел бы видеть аттракционы на их прежнем месте, ссылаются на большую проходимость центральной части Нижнего парка, те, кто за «взлетку», считают, что не стоит разрушать созданную такими трудами прогулочную зону парка. Сразу у нескольких липчан возникло встречное предложение — установить аттракционы на Зеленом острове. Правда, это пожелание вряд ли выполнимо, ведь на острове вовсю строится спортивный городок.

Напомним, что МАУК «Культурные пространства Липецка» проводит тендер на поставку девяти аттракционов для Нижнего парка. Начальная цена контракта 130 миллионов рублей, самый дорогой из аттракционов — «Семейные американские горки».

22 октября депутаты городского Совета предложили мэрии подумать над размещением этих аттракционов за пределами центральной части парка— у т. н. «взлетки». По словам вице-мэра Светланы Сурмий, администрация города обсуждает оба варианта размещения аттракционов. Сама же она считает, что стоит сохранить парк в его новом, уже привычном горожанам виде, чтобы не рыть траншеи под кабели электропитания и не разрушать плиточное покрытие.
Говорит Липецк
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Ссёлки
3 минуты назад
У нас всё заросло бурьяном.Ставьте у нас,может бурьян народ вытопчет.За ранее спасибо!
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Липчанин
5 минут назад
Люди мёрзнут в квартирах без отопления а депутаты рассуждают куда карусели пристроить !
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