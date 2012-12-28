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сегодня, 16:00
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28-летняя липчанка покусала двоих полицейских

Женщина укусила оперативного дежурного и его помощника: одного за левую, а другого за правую руки.

28-летнюю липчанку обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении полицейских.

«По версии следствия, в феврале этого года 28-летняя женщина с признаками алкогольного и наркотического опьянения была доставлена в отдел полиции №3 — её заподозрили в незаконном обороте наркотиков и потреблении наркотических средств без назначения врача. Женщина попыталась покинуть помещение для задержанных и в порыве гнева напала на оперативного дежурного и его помощника, укусив одного полицейского за левую, а другого за правую кисть руки, и повредив им пальцы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Свою вину в ходе следствия липчанка признала. Теперь по части первой статьи 318 УК РФ ей грозит до пяти лет лишения свободы.
полиция
конфликт
насилие
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Однако
6 минут назад
Какие в Липецке женщины темпераментные.
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х
9 минут назад
ойой наверно оба в реанимацию попали бедненькиею
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Квадробер
13 минут назад
А может она считала себя собакой. А собаки как известно неподсудны. Сшить ей намордник и пусть себе дальше радуется жизни собачьей.
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странно
23 минуты назад
вроде собаки гавном не питаются
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Гы-гы
29 минут назад
Профессор Преображенский продолжает оперировать!
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Буквоед
33 минуты назад
Прививки от бешенства делали?
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а
43 минуты назад
Не двоих а троих. За среднюю часть туловища еще
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Викторм
44 минуты назад
Это они с февраля расследовали? Да их гнать надо за такую работу...
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Жесть
51 минуту назад
Собака бывает кусачей, только от жизни собачей!!!
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