28-летняя липчанка покусала двоих полицейских

Женщина укусила оперативного дежурного и его помощника: одного за левую, а другого за правую руки.

28-летнюю липчанку обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении полицейских.«По версии следствия, в феврале этого года 28-летняя женщина с признаками алкогольного и наркотического опьянения была доставлена в отдел полиции №3 — её заподозрили в незаконном обороте наркотиков и потреблении наркотических средств без назначения врача. Женщина попыталась покинуть помещение для задержанных и в порыве гнева напала на оперативного дежурного и его помощника, укусив одного полицейского за левую, а другого за правую кисть руки, и повредив им пальцы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Свою вину в ходе следствия липчанка признала. Теперь по части первой статьи 318 УК РФ ей грозит до пяти лет лишения свободы.