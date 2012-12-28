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Происшествия
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сегодня, 16:00
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28-летняя липчанка покусала двоих полицейских
Женщина укусила оперативного дежурного и его помощника: одного за левую, а другого за правую руки.
«По версии следствия, в феврале этого года 28-летняя женщина с признаками алкогольного и наркотического опьянения была доставлена в отдел полиции №3 — её заподозрили в незаконном обороте наркотиков и потреблении наркотических средств без назначения врача. Женщина попыталась покинуть помещение для задержанных и в порыве гнева напала на оперативного дежурного и его помощника, укусив одного полицейского за левую, а другого за правую кисть руки, и повредив им пальцы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Свою вину в ходе следствия липчанка признала. Теперь по части первой статьи 318 УК РФ ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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