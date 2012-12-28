Сегодня в Липецке: новые ограничения, пенсии пересчитают, по каким причинам липчане опаздывают на работу
18-летний житель Магнитогорска летел на самолёте и ехал на такси за деньгами обманутой липчанки
Единые учебники истории, отмена бакалавриата и магистратуры – что изменится в новом учебном году
Предложение руки и сердца, дефиле беременных и лучшие компании: в Липецке прошёл первый семейный фестиваль
18-летний житель Магнитогорска летел на самолёте и ехал на такси за деньгами обманутой липчанки
Единые учебники истории, отмена бакалавриата и магистратуры – что изменится в новом учебном году
Предложение руки и сердца, дефиле беременных и лучшие компании: в Липецке прошёл первый семейный фестиваль
Происшествия
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30 минут назад
Тело 18-летнего юноши нашли у ЖК «Парус»
По предварительным данным, он упал с пожарной лестницы.
Как рассказали GOROD48 в областном управлении МВД, погибший жил в доме по соседству. По предварительным данным, он упал с пожарной лестницы.
Правоохранители выясняют обстоятельства его гибели.
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