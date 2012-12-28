Тело 18-летнего юноши нашли у ЖК «Парус»

По предварительным данным, он упал с пожарной лестницы.



2 августа у одного из подъездов ЖК «Парус» на улице Студёновской нашли тело 18-летнего юноши с признаками падения с высоты.Как рассказали GOROD48 в областном управлении МВД, погибший жил в доме по соседству. По предварительным данным, он упал с пожарной лестницы.Правоохранители выясняют обстоятельства его гибели.