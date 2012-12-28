Глава Данковского района попросил не снимать и не выкладывать в Интернете передвижение через район техники
Следком возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников УФСИН, допустивших побег из колонии в Липецке
Движение межмуниципальных автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»
Происшествия
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35 минут назад
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В городе воздушная тревога: объявлен «красный уровень» воздушной опасности
Существует опасность атаки БПЛА
Тревога касается Липецка и Липецкого района.
При красном уровне необходимо по возможности оставаться дома. Не подходить к окнам.
«Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА», — говорится в сообщении.
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