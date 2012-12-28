В городе воздушная тревога: объявлен «красный уровень» воздушной опасности

Существует опасность атаки БПЛА

В городе прозвучала тревога. Экстренные службы объявляют красный уровень, означающий угрозу атаки БПЛА.Тревога касается Липецка и Липецкого района.При красном уровне необходимо по возможности оставаться дома. Не подходить к окнам.«Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА», — говорится в сообщении.