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35 минут назад
19

В городе воздушная тревога: объявлен «красный уровень» воздушной опасности

Существует опасность атаки БПЛА

В городе прозвучала тревога. Экстренные службы объявляют красный  уровень, означающий угрозу атаки БПЛА.

Тревога касается Липецка и Липецкого района.

При красном уровне необходимо по возможности оставаться дома. Не подходить к окнам. 

«Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА», — говорится в сообщении.
воздушная тревога
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Комментарии (19)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
2 минуты назад
ССЕЛКИ... Ох, как не смешно. Тогда выращивайте побольше бурьяна, раз Вы в нем прячетесь.
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житель
6 минут назад
теперь понятно, почему весь город в раскопках и ямах, это чтобы там можно было прятаться в случае воздушной опасности
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Житель
7 минут назад
Такое ощущение,что скоро пешком будут ходить белым днём....
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Опять
8 минут назад
Сирена зазвучала , никому не паниковать, все будет хорошо
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Сселки
8 минут назад
15.14,опять завыла сирена,прячемся дальше в бурьянах.
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А
15 минут назад
Безопасное место это где? В раскопах РВК и Квадры?
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Ксения
17 минут назад
У нас вообще нет сирены и не было, мы узнаем в новостях, когда уже всё отметили.
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Шляпа сантехник
17 минут назад
Нас не возьмёшь, не испугаешь, после похода и цен в Российских магазинах!
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эх
18 минут назад
Спаси всех Господи.
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Ого, вот это да-а-а!
25 минут назад
К тому, что сирена может разбудить нас по среди ночи, мы уже привыкли. Но чтобы сирена выла в дневное время — это что-то новенькое, прям нонсенс!
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