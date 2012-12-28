Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
16-летний водитель мопеда погиб в столкновении с легковушкой
Происшествия
Сегодня в Липецке: день одиноких женщин, сколько продержится средний липчанин после увольнения с работы
Общество
В доме на Звездной платежи за ОДН выросли более чем в три раза
Общество
«Спешила на вокзал и выехала задним ходом»: женщина пойдет под суд за гибель водителя мопеда
Происшествия
11 килограммов мефедрона перехвачены в Москве: часть наркотика предназначалась Липецку
Происшествия
Бледная поганка расплодилась в лесах области — как четверть века назад
Общество
Резидент ОЭЗ «Липецк» вместо инвестиций в ее развитие занимался майнингом
Общество
30 человек жильцов пятиэтажки эвакуированы из-за замыкания
Происшествия
Липецкая вечЁрка: трое погибших в ДТП, еще одна смерть от бледной поганки и как выбрать спелый арбуз
Общество
Над Липецкой областью перехвачены БПЛА
Происшествия
Читать все
Бледная поганка расплодилась в лесах области — как четверть века назад
Общество
«Спешила на вокзал и выехала задним ходом»: женщина пойдет под суд за гибель водителя мопеда
Происшествия
Подробности гибели 16-летнего мальчика: водитель «ВАЗа» выехал на встречку
Происшествия
Мошенники предлагают липчанам поверить счетчики и угрожают штрафами
Общество
Подросток и 18-летний парень попались на попытке сбыта синтетики
Происшествия
Ельчанин осужден за кражу денег со счета отца
Происшествия
Лето в Липецке: сухой июнь, дождливый июль
Погода в Липецке
В Сселках отключат холодную воду
Общество
Жара в Липецкой области усиливается
Погода в Липецке
Более 130 сотрудников НЛМК боролись за звание лучшего водителя грузового автомобиля
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
278
сегодня, 16:54
4

Подросток и 18-летний парень попались на попытке сбыта синтетики

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

Следком возбудил уголовное дело о покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере против 16-ти и 18-летнего липчан. 
 
По версии следствия, подросток и его старший товарищ вступили в преступный сговор с неустановленными лицами, использовавшими один из мессенджеров, и приобрели синтетическое наркотическое средство общей массой почти 12 граммов, для сбыта в Липецке через закладки.
 
«Реализовать преступный умысел подозреваемые не смогли, поскольку их противоправная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками УМВД России по Липецкой области. При личном досмотре наркотическое средство обнаружено и изъято из незаконного оборота, в рамках расследования уголовного дела оно признано вещественным доказательством», — рассказали в областном управлении Следственного комитета РФ.

наркотики
закладки
0
0
1
1
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
И ведь
37 минут назад
Куда лезут? Денег решили по-легкому заработать. Пусть посидят, может, мозгов добавится?
Ответить
смартфоны
20 минут назад
там все нищеброды ищут легких денег
Ответить
888
сегодня, 17:05
Не законный сбыт а что есть законный
Ответить
Вася
33 минуты назад
Ну в аптеках не которые рецептурные
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить