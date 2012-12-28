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Происшествия
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сегодня, 16:54
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Подросток и 18-летний парень попались на попытке сбыта синтетики
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии наркотиков.
По версии следствия, подросток и его старший товарищ вступили в преступный сговор с неустановленными лицами, использовавшими один из мессенджеров, и приобрели синтетическое наркотическое средство общей массой почти 12 граммов, для сбыта в Липецке через закладки.
«Реализовать преступный умысел подозреваемые не смогли, поскольку их противоправная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками УМВД России по Липецкой области. При личном досмотре наркотическое средство обнаружено и изъято из незаконного оборота, в рамках расследования уголовного дела оно признано вещественным доказательством», — рассказали в областном управлении Следственного комитета РФ.
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