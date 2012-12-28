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28 минут назад
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Липецкая «Квадра» не подписывает с управляющими компаниями договоры по параметрам теплоносителя в дома

В итоге сотрудники двух отделов департамента ЖКХ мэрии и депутаты горсовета вот уже вторую неделю разруливают проблемы с отоплением в ручном режиме.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета было жарко — депутаты снимали стружку как с чиновников, так и с бизнеса за бардак в начале отопительного сезона.

По данным на утро 24 октября, «Квадра» не подала тепло в девять многоквартирных домов, еще два дома без тепла из-за неоконченного капремонта. В 43 многоквартирных домах батареи холодные по вине управляющих компаний. Эти цифры официальные. Их привел в своем докладе вице-мэр Сергей Ходяков.

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Его отчет о готовности объектов ЖКХ и социальной сферы Липецка к работе в осенне-зимний период был кратким. Вице-мэр, он же председатель департамента ЖКХ, сопроводил их слайдами, показывающими, как много средств в этом году вложили в свои ремонты и реконструкции ресурсоснабжающие организации — МУП «Липецктеплосеть», «Квадра», «РВК-Липецк».

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Он же отметил, что этим организациям во время проверки готовности к зиме Ростехнадзор сделал 220 замечаний, исправить которые те обязаны к 1 ноября. Если говорить о паспортах готовности, то их каким-то образом получили все «управляшки», даже те, в домах которых нет тепла! В том числе и дома в 15-м микрорайоне, самом проблемном в Липецке.

Заместитель руководителя Госжилинспекции по Липецкой области Сергей Музалевских жестко прошелся по УК. Он сказал, что во время подготовки к отопительному сезону сотрудники ГЖИ проверили 446 домов в Липецке, выдав директорам «управляшек» 604 представления об устранении выявленных недостатков. Кто-то на них должным образом не отреагировал, и теперь с ними разбирается суд, в который ушли 56 протоколов об административных правонарушениях. Но куда хуже ситуация с Квадрой». На ее бездействие с мая по сентябрь только в ЕДС было 1 720 жалоб горожан. «Квадру» ГЖИ проверяла 72 раза, выявив 63 нарушения. В суды на монополиста направили 54 протокола об административных правонарушениях, по которым энергетиков оштрафовали на 1,2 млн рублей. Также с подачи ГЖИ «Квадра» сделала перерасчет на 28 миллионов рублей жильцам 1 800 домов, которые месяц и больше, кто-то — с весны по осень, оставались без горячей воды.

Представитель «Квадры» Виталий Маклаков оправдывался тем, что в межотопительный период компания провела как никогда много ремонтов, а также заново переложила более четырех километров сетей больших диаметров.

— В Липецке — большой процент износа сетей. Поэтому наше московское руководство выделило нам плюсом 454 миллиона рублей на нашу инвестпрограмму, — сказал энергетик. И попросил депутатов организовать давление на исполнительную власть для разработки госпрограммы по софинансированию сферы коммунальной энергетики.

Однако, как выяснилось в ходе бурной дискуссии, в Липецке все системные проблемы сферы ЖКХ до сих пор решаются путем созвонов друг с другом руководителей «управляшек» и энергетиков.

— Мы постоянно на связи с УК и РСО. Сотрудники двух отделов департамента ЖКХ уже вторую неделю сидят на телефонах. Все проблемы решаем в ручном режиме, — сказал Сергей Ходяков.

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в нескольких домах на Липовской вчера утром не было отопления — горячей воды в них нет с лета

Такой порядок вещей возмутил депутата Игоря Подзорова. Он заметил, что у горожан нет номеров телефонов ни руководителей ресурсных организаций, ни «управляшек». Его поддержал коллега Кирилл Ерихов. Он привел в пример дом на улице Катукова, 26, в котором нет отопления, но жильцам дома в диспетчерской «Квадры» советуют звонить в УК. «Не пора ли перейти к системной работе, чтобы депутат не был прокладкой во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов?»

Депутат Андрей Захаров привел в пример раскопку «Квадры» у дома на Терешковой, 35. Яма на месте порыва сети появилась в августе и не зарыта до сих пор!

Возможно, ситуация с отсутствием тепла и горячей воды куда хуже, чем она есть на деле. Так, депутат Екатерина Пинаева сообщила, что в ее округе в 10 многоэтажках из 72 — проблемы с отоплением, а в двух домах до сих пор нет горячей воды. «И эти домов нет ни в каких списках!» — воскликнула депутат.

Заместитель руководителя ГЖИ Сергей Музалевских предложил доработать здравую идею: управляющим компаниям заключить дополнительные договоры с «Квадрой» на обязательные для каждого дома параметры подачи теплоносителя: с указанием давления и температуры. И все. И проблема будет решена, так как неисполнение договора будет караться штрафными санкциями. К этому, кстати, два года подряд пыталась призвать энергетиков глава Липецка Евгения Уваркина, но у нее это не получилось. Сергей Музалевских сказал, почему: этому всячески противится «Квадра»!

А потому включаться в конфликты бизнеса — энергетиков и УК — вынуждены чиновники и депутаты! А потому в Липецке — коммунальный бардак.

Еще об одной причине этого бардака, представитель «Квадры» Виталий  Маклаков сказал после выступлений депутатов Игоря Подзорова и Бориса Понаморева, возмутившихся обилием неблагоустроенных раскопок в Липецке:

— Моя задача — подать тепло во все дома. Потом будем заниматься благоустройством. У меня не хватает людей на то, чтобы делать это одновременно. Часть наших сотрудников — на СВО, часть уволилась из-за того, что нужно работать допоздна и без выходных.

— Есть такая поговорка: «Мне вас, конечно, жаль, но не от всей души». Вы обязаны вовремя подавать горожанам и горячую воду, и тепло, и раскопку засыпать с восстановлением благоустройства. Наведение порядка с раскопками в ноябре-декабре не ведет к хорошим результатам. Весной там провалится и плитка, и асфальт. Предлагаю горсовету рекомендовать обязательным условием получения Липецком паспорта готовности к зиме пункт о восстановлении раскопок, — ответил ему Игорь Подзоров.

Такой паспорт муниципалитетам выдает Ростехназор. По состоянию на сегодня он есть только у Данковского района.
отопление
горячая вода
ЖКХ
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Оправдание
5 минут назад
маклакова дискредитирует не только сво,но и правительство в целом.Признать иногентом и конфисковать имущество,в пользу Родины.
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Гоните
13 минут назад
Этих масквичей домой,создайте своё.
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